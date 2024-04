Andria tra le dieci città più attrattive di Puglia in ambito turistico

Turismo e digitale: un connubio imprescindibile per una comunità che vuole accogliere secondo modelli sempre più smart. Alla Fiera del Levante presso il padiglione Regione Puglia, nei giorni scorsi il comune di Andria, insieme ai Referenti Responsabili digitali degli Enti pubblici di tutti i Comuni pugliesi, con l'assessore all'innovazione tecnologica Viviana Di Leo, ha sottoscritto il "Patto di comunità digitale #weareinPUGLIA". Con esso il Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, l'A.Re.T. Pugliapromozione e il comune di Andria si impegnano a rafforzare la crescita turistica e culturale del territorio pugliese, valorizzando il brand PUGLIA anche con strumenti e servizi digitali, aderendo alla piattaforma DMS Puglia, un contenitore digitale che raccoglie dati ed informazioni circa l'ecosistema regionale di turismo e cultura. Un'opportunità per il Comune di Andria che proporrà la sua offerta turistica e culturale all'interno del sistema completo regionale di proposte.Nella stessa circostanza è stata premiata la vivacità turistica e culturale dei territori: i 5 Comuni più popolari nel web, secondo "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave", ed i Comuni più apprezzati fra quelli turisticamente più rilevanti. Tra questi premiata Andria per la sua attrattività turistica, si pone al decimo posto della classifica seguita al 12esimo dal comune di Trani, uniche due città della provincia Bat.«Un risultato lusinghiero – commenta il sindaco Giovanna Bruno – che arriva dopo alcuni eventi che hanno visto Andria al centro del movimento turistico anche internazionale. Basti pensare alla sfilata della Maison Gucci, alle operazioni inerenti la promozione di Castel del Mondo – Patrimonio Unesco, alla promozione dell'enogastronomia in un panorama che travalica la Puglia stessa, Qoco – concorso internazionale per giovani chef del Mediterraneo, Festival Internazionale Castel dei Mondi, il Premio "Stupor Mundi"...Un bel risultato, bellissimo direi. Per niente scontato, tutt'altro. Frutto di un costante lavoro, su tutti i settori che sono voláno per il turismo, inteso come destagionalizzazione e come operazioni integrate tra il nostro maniero federiciano e tutta la Città. È una promozione per la nostra Comunità, che ci spinge a fare sempre di più e meglio».