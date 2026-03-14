Ferrotramviaria
Ferrotramviaria
Vita di città

Decaro e Piemontese alla stazione di Andria Sud per inaugurazione servizi domenicali e festivi di Ferrotramviaria

Da domenica il servizio anche alle giornate domenicali e festive fino a Corato e Andria

Andria - sabato 14 marzo 2026 Comunicato Stampa
L'avvio del nuovo programma di esercizio sarà presentato domenica 15 marzo alle ore 10:30 presso la stazione ferroviaria di Andria Sud, via Alexander Borodin, in occasione di un incontro pubblico a cui parteciperanno il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, la sindaca di Andria Giovanna Bruno, il sindaco di Corato Corrado De Benedictis, il presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria Giuseppe Pavoncelli e il direttore operativo Vito Mastrodonato.

Nel corso della mattinata sarà anche possibile visitare uno degli 11 nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, con i quali, grazie al finanziamento regionale, è stata rinnovata la flotta di Ferrotramviaria con convogli dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di comfort per i passeggeri, accessibilità per le persone con mobilità ridotta ed efficienza energetica.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • trasporto pubblico
Turismo inclusivo nella BAT: parte il Welcome Tour anche ad Andria
14 marzo 2026 Turismo inclusivo nella BAT: parte il Welcome Tour anche ad Andria
Sanità, piano recupero liste d'attesa: raggiunto il 73% del target con i recall
14 marzo 2026 Sanità, piano recupero liste d'attesa: raggiunto il 73% del target con i recall
Altri contenuti a tema
Novità per il trasporto pubblico di Ferrotramviaria Attualità Novità per il trasporto pubblico di Ferrotramviaria Presso la stazione Andria Sud domenica 15 marzo 2026, alle ore 10.30 presentazione nuovi treni ETR 104 e nuovo Programma di Esercizio
Ferrotramviaria, novità per Andria: treni la domenica e completamento rinnovo binari tratto verso Corato Attualità Ferrotramviaria, novità per Andria: treni la domenica e completamento rinnovo binari tratto verso Corato Incontro in Regione, tra l'assessore Piemontese ed i vertici di Ferrotramviaria
Trasporto alunni con disabilità: bando per l’assegnazione di voucher a famiglie con minori disabili privi di autonomia Enti locali Trasporto alunni con disabilità: bando per l’assegnazione di voucher a famiglie con minori disabili privi di autonomia Frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado anno 2025. Dall'8 gennaio all'8 febbraio 2026 è aperta la procedura
Urban Mobility, Antonio Leonetti: "Oggi più che mai per la mobilità serve una Primavera Andriese" Urban Mobility, Antonio Leonetti: "Oggi più che mai per la mobilità serve una Primavera Andriese" "Creare un servizio Tpl (Trasporto Pubblico Locale) efficiente e gestito professionalmente"
Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati Politica Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati “Il sistema del TPL in Puglia deve rispettare i lavoratori del settore”
Bonus Trasporti per Studenti in Puglia: circa 20.000 domande per lo sconto del 50% Enti locali Bonus Trasporti per Studenti in Puglia: circa 20.000 domande per lo sconto del 50% Presentate dagli studenti di scuola secondaria di II grado (insieme all’istanza libri di testo) e dagli studenti universitari (con l’istanza borse di studio universitarie)
1 Ferrotramviaria, nuovo grave episodio di ordine pubblico: violenta rissa tra cinque passeggeri Cronaca Ferrotramviaria, nuovo grave episodio di ordine pubblico: violenta rissa tra cinque passeggeri E' accaduto domenica 27 luglio, intorno alle ore 21. Nei giorni scorsi la lettera di un comitato dei viaggiatori
Da Andria a Castel del Monte con il trasporto pubblico locale Da Andria a Castel del Monte con il trasporto pubblico locale Online tutte le informazioni utili anche in inglese
Sanità Puglia, De Santis (Pd): "Il buco sulla sanità è nazionale. Effettuati enormi tagli "
14 marzo 2026 Sanità Puglia, De Santis (Pd): "Il buco sulla sanità è nazionale. Effettuati enormi tagli"
Fidelis Andria-Heraclea: per blindare la categoria e guardare al futuro
14 marzo 2026 Fidelis Andria-Heraclea: per blindare la categoria e guardare al futuro
Sempre più giovani guidano le imprese agricole in Puglia
14 marzo 2026 Sempre più giovani guidano le imprese agricole in Puglia
Notte di tentati furti nel nord barese: intervento della Vegapol sventa colpo in una impresa edile di Andria
13 marzo 2026 Notte di tentati furti nel nord barese: intervento della Vegapol sventa colpo in una impresa edile di Andria
Sanità Service: blocco delle assunzioni, consulenze e appalti esterni
13 marzo 2026 Sanità Service: blocco delle assunzioni, consulenze e appalti esterni
Don Pasquale Gallucci nuovo vicario della Diocesi di Andria
13 marzo 2026 Don Pasquale Gallucci nuovo vicario della Diocesi di Andria
A scuola senza zaino: l'I.C. "Iannuzzi-Mons. Di Donna " lancia il 1° Festival dell'Educazione Civica
13 marzo 2026 A scuola senza zaino: l'I.C. "Iannuzzi-Mons. Di Donna" lancia il 1° Festival dell'Educazione Civica
Multe per abbandono di rifiuti nel parcheggio del supermercato in via Trani
13 marzo 2026 Multe per abbandono di rifiuti nel parcheggio del supermercato in via Trani
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.