DDL Zerosei, Vurchio: "Meno parole, più servizi per famiglie e bambini"

Intervenendo in aula durante la discussione sul ddl zerosei, il consigliere regionale Giovanni Vurchio ha ribadito con chiarezza la posizione politica sul provvedimento."Questa legge deve segnare un cambio di passo – ha dichiarato – basta interventi frammentati: serve un sistema vero, accessibile e funzionante per tutte le famiglie".Per Vurchio, il tema non è solo educativo ma profondamente sociale: "Dove ci sono servizi per l'infanzia, c'è più lavoro, più inclusione e più futuro. Dove mancano, crescono le disuguaglianze".Il consigliere ha sottolineato l'importanza di rendere concreti gli obiettivi della legge: "Le risorse ci sono, ma ora serve responsabilità politica per spenderle bene e subito. I cittadini si aspettano risposte, non promesse".Un intervento diretto, che mette al centro l'urgenza di trasformare il ddl in risultati tangibili per i territori.