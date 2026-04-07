Politica
DDL Zerosei, Vurchio: "Meno parole, più servizi per famiglie e bambini"
Del consigliere regionale Giovanni Vurchio
Andria - martedì 7 aprile 2026 5.29 Comunicato Stampa
Intervenendo in aula durante la discussione sul ddl zerosei, il consigliere regionale Giovanni Vurchio ha ribadito con chiarezza la posizione politica sul provvedimento.
"Questa legge deve segnare un cambio di passo – ha dichiarato – basta interventi frammentati: serve un sistema vero, accessibile e funzionante per tutte le famiglie".
Per Vurchio, il tema non è solo educativo ma profondamente sociale: "Dove ci sono servizi per l'infanzia, c'è più lavoro, più inclusione e più futuro. Dove mancano, crescono le disuguaglianze".
Il consigliere ha sottolineato l'importanza di rendere concreti gli obiettivi della legge: "Le risorse ci sono, ma ora serve responsabilità politica per spenderle bene e subito. I cittadini si aspettano risposte, non promesse".
Un intervento diretto, che mette al centro l'urgenza di trasformare il ddl in risultati tangibili per i territori.
"Questa legge deve segnare un cambio di passo – ha dichiarato – basta interventi frammentati: serve un sistema vero, accessibile e funzionante per tutte le famiglie".
Per Vurchio, il tema non è solo educativo ma profondamente sociale: "Dove ci sono servizi per l'infanzia, c'è più lavoro, più inclusione e più futuro. Dove mancano, crescono le disuguaglianze".
Il consigliere ha sottolineato l'importanza di rendere concreti gli obiettivi della legge: "Le risorse ci sono, ma ora serve responsabilità politica per spenderle bene e subito. I cittadini si aspettano risposte, non promesse".
Un intervento diretto, che mette al centro l'urgenza di trasformare il ddl in risultati tangibili per i territori.
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