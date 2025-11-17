Maiorano Decaro
Maiorano Decaro
Speciale

Daniela Maiorano: «La partecipazione straordinaria delle persone ci dice che siamo sulla strada giusta»

La candidata al Consiglio Regionale commenta l'incontro ad Andria con Antonio Decaro

Andria - lunedì 17 novembre 2025 14.52 Sponsorizzato
Una sala gremita, un entusiasmo palpabile e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa: così Andria ha accolto, nella mattinata di domenica, il candidato Presidente Antonio Decaro, ospite dell'incontro organizzato dalla candidata al Consiglio Regionale Daniela Maiorano e dagli altri candidati della lista "Per la Puglia".

Centinaia di cittadini hanno riempito la sala del Cinemars, una location fuori città che si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico sul futuro della Puglia. Un risultato tutt'altro che scontato: radunare così tante persone senza il supporto di partiti tradizionalmente strutturati o di leader nazionali è stata una prova di forza significativa, resa possibile soltanto dalla credibilità dei candidati e dalla voglia di partecipazione dei cittadini.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati temi cruciali per lo sviluppo regionale: lavoro, sociale, giovani, ambiente, infrastrutture e, soprattutto, sanità, al centro dell'atteso intervento della candidata Maiorano, dottoressa con quasi trent'anni di esperienza nel servizio pubblico.

Proprio sulla sanità, Maiorano ha richiamato l'attenzione dell'intera platea, sottolineando quanto questa debba essere una priorità assoluta per chi si candida a rappresentare i pugliesi in Consiglio Regionale.

Maiorano ha ribadito come la competenza, l'esperienza e la capacità di prendersi cura delle persone debbano essere elementi fondamentali per chi ambisce a occuparsi di politiche sanitarie: «Quando le scelte riguardano la salute, servono competenza, esperienza e, soprattutto, cura. Io sono un medico e ho passato la vita ad ascoltare, a curare, a prendere decisioni per il bene delle persone. E voglio continuare a farlo, non solo per i miei pazienti ma per tutta la Puglia.»

Nel suo intervento, la candidata ha richiamato anche il valore simbolico e umano del prendersi cura, spiegando come la politica debba ritrovare la stessa capacità di vicinanza che caratterizza la buona medicina: «Sapete, in medicina c'è un gesto che vale più di tante parole. Quando un paziente è spaventato, quando il dolore o la paura prendono il sopravvento, la prima cosa che facciamo non è parlare. È tendere la mano. Quel gesto semplice dice tutto: "Non sei solo. Ci sono. Ti accompagno." Ecco, io credo che la politica debba fare la stessa cosa: tendere la mano alle istanze di un territorio, alle energie attive, e anche a chi si sente escluso perché ha perso la fiducia.»

Come sempre incisivo anche l'intervento di Decaro che ha dialogato con la platea con il suo stile diretto e concreto, soffermandosi sulle sfide che attendono la Regione nei prossimi anni e sul ruolo decisivo delle comunità locali nei processi decisionali. Decaro ha sottolineato quanto incontri come quello di Andria rappresentino l'essenza della buona politica: ascolto, confronto e costruzione condivisa delle soluzioni, incontri che sono diretta espressione dei territori reali.

L'evento si è così confermato non solo un momento di confronto programmatico, ma anche un segnale chiaro della volontà di partecipazione di una comunità che desidera essere protagonista delle scelte per la Puglia del futuro.
  • elezioni regionali 2025
Arriva il Natale ad Andria ed ecco i primi scatti dell'allestimento in piazza
17 novembre 2025 Arriva il Natale ad Andria ed ecco i primi scatti dell'allestimento in piazza
“Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
17 novembre 2025 “Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
Altri contenuti a tema
“Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri “Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri Ampia partecipazione all'incontro promosso dal gruppo tranese di Fratelli d’Italia
Conferenza Episcopale Pugliese: "Un voto per costruire speranza e fraternità" Attualità Conferenza Episcopale Pugliese: "Un voto per costruire speranza e fraternità" La nota della Commissione Regionale Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace e Custodia del Creato
Grimaldi (Lega): «Ospedale fantasma e cittadini dimenticati: la Regione ha fallito, Andria non può più aspettare» Grimaldi (Lega): «Ospedale fantasma e cittadini dimenticati: la Regione ha fallito, Andria non può più aspettare» La nota del segretario provinciale della Lega e candidato alle prossime elezioni regionali
Elezioni regionali: il Centro Zenith pronto ad ospitare i candidati degli schieramenti Associazioni Elezioni regionali: il Centro Zenith pronto ad ospitare i candidati degli schieramenti "La politica è arte nobile e difficile"
Raffaele Piemontese, assessore regionale alla Sanità, ad Andria con Domenico De Santis Speciale Raffaele Piemontese, assessore regionale alla Sanità, ad Andria con Domenico De Santis Appuntamento domani presso il comitato elettorale di via Regina Margherita
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore Speciale Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore Appuntamento mercoledì 5 novembre alle 17.30 presso il NicoLAB di via Isonzo 4, di fronte Bar Ghiottonerie
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione" Speciale Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione" La mia campagna elettorale la vivo da “maratoneta" contro la politica dell'ultima ora
Elezioni regionali 2025: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali Attualità Elezioni regionali 2025: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali Convenzioni tariffarie con Enti o società che gestiscono i servizi di trasporto
Defazio Allegretti Odontoiatria: porte aperte per la nuova clinica ad Andria
17 novembre 2025 Defazio Allegretti Odontoiatria: porte aperte per la nuova clinica ad Andria
Cinica, acciaccata, ma vincente. Primo sorriso esterno della Fidelis Andria, mentre davanti cadono
17 novembre 2025 Cinica, acciaccata, ma vincente. Primo sorriso esterno della Fidelis Andria, mentre davanti cadono
Acerrana 0-1 Fidelis, Scaringella: «Vittoria voluta fortemente. Acquisiamo consapevolezza»
17 novembre 2025 Acerrana 0-1 Fidelis, Scaringella: «Vittoria voluta fortemente. Acquisiamo consapevolezza»
Il progetto diocesano “Senza Sbarre” giunge a Trento, illustrato ai volontari delle carceri
17 novembre 2025 Il progetto diocesano “Senza Sbarre” giunge a Trento, illustrato ai volontari delle carceri
Nessun gettacarte rimosso dal Comune: i chiarimenti della Sindaca Bruno
17 novembre 2025 Nessun gettacarte rimosso dal Comune: i chiarimenti della Sindaca Bruno
Boxe: Monica Falcetta è vicecampionessa italiana U15
17 novembre 2025 Boxe: Monica Falcetta è vicecampionessa italiana U15
Fidelis Andria, ecco la prima vittoria in trasferta: 0-1 ad Acerra
16 novembre 2025 Fidelis Andria, ecco la prima vittoria in trasferta: 0-1 ad Acerra
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.