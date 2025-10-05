il nuovo Portale della Salute della Regione Puglia
Attualità

Dal 7 ottobre online il nuovo Portale della Salute della Regione Puglia

Servizi più accessibili e una nuova esperienza digitale per i cittadini pugliesi, rinnovati anche i portali delle aziende sanitarie e ospedaliere

Puglia - domenica 5 ottobre 2025 06.00 Comunicato Stampa
Martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 9, sarà online il nuovo Portale della Salute della Regione Puglia, uno strumento completamente rinnovato per offrire ai cittadini servizi digitali più accessibili, semplici e integrati.

Il nuovo portale garantirà una navigazione più intuitiva e una migliore fruizione dei principali servizi sanitari online, in linea con gli standard nazionali di accessibilità e con le più recenti linee guida sulla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Per consentire le necessarie attività tecniche di aggiornamento e migrazione dei dati, si comunica che a partire dalle ore 17 di lunedì 6 ottobre i servizi attualmente disponibili sul sito www.sanita.puglia.it e sui siti delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione non saranno temporaneamente accessibili.

Il ripristino e l'attivazione del nuovo portale avverranno a partire dalle ore 9 di martedì 7 ottobre, con la messa online della nuova piattaforma digitale.

Tra le principali novità, si segnala che alcuni servizi — come la scelta e revoca del medico e le prenotazioni sanitarie — saranno disponibili all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che diventa così il punto di accesso unico per la gestione digitale dei propri dati e servizi sanitari personali.

L'obiettivo del nuovo Portale della Salute è semplificare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario regionale, rendendo più agevole l'accesso alle informazioni, alle prenotazioni e ai principali servizi online, in un'ottica di trasparenza, innovazione e prossimità digitale.

Il portale integra, infatti, in un unico ambiente: i servizi online del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), i siti istituzionali di aziende sanitarie, ospedaliere e Irccs, completamente rinnovati e i canali di comunicazione con i cittadini.
Altri contenuti a tema
