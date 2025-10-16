Attualità
Cultura e bellezza: ai piedi di Castel del Monte nasce l’olio della Tenuta Riccardo Muti
Il 24 settembre dello scorso anno la Città di Andria gli ha conferito la cittadinanza onoraria
Andria - giovedì 16 ottobre 2025 19.45
Ai piedi di Castel del Monte, in un paesaggio che invita al silenzio e alla contemplazione, prende vita in questi giorni l'olio della Tenuta Riccardo Muti — frutto di dedizione, rispetto per la natura e profonda cura della terra.
L'unicità di quest'olio nasce da un territorio che incarna naturalmente l'eccellenza. Il suolo calcareo ricco di minerali, il clima temperato dai venti del Mediterraneo e la luce generosa del sole pugliese creano un equilibrio perfetto per la crescita della Coratina, la più celebre delle cultivar pugliesi. Rinomata per intensità e qualità, questa varietà viene raccolta manualmente, per preservarne intatte le proprietà e il profilo aromatico.
Dopo il raccolto, le olive vengono selezionate con estrema attenzione e subito avviate alla spremitura in frantoio. Qui, le tecnologie più avanzate garantiscono la conservazione di tutte le qualità organolettiche, dando vita a un olio dal profumo elegante e gusto deciso, capace di esprimere al naso e al palato la forza autentica della sua terra.
L'olio della Tenuta Riccardo Muti è molto più di un prodotto d'eccellenza: è una testimonianza sensoriale di una cultura millenaria, perfetto per accompagnare piatti gourmet o per essere gustato, nella sua semplicità più pura, su una fetta di pane. Il legame profondo del Maestro di Molfetta, Riccardo Muti, con Federico II e con la sua terra d'origine trova una nuova forma il 12 dicembre 2002, quando il celebre direttore d'orchestra sceglie di acquistare una tenuta proprio ai piedi di Castel del Monte. Ricordiamo che il M° Muti, ha ricevuto il 24 settembre del 2024 dalla Sindaca Bruno, in una cerimonia Palazzo di Città, la cittadinanza onoraria proprio per "lo stretto legame alla Puglia, ai suoi paesaggi, alle sue tradizioni, alle sue bellezze, ed in particolare a Castel del Monte".
Come racconta nell'intervista ad Aldo Cazzullo, la Tenuta è un luogo sospeso tra storia e natura, dove la pietra antica dei trulli dialoga con il vento e gli ulivi, accarezzati dal sole, si specchiano sull'imponente profilo del Castello.
Oggi la Tenuta Riccardo Muti rappresenta un gesto d'amore verso la Puglia: un modo per restituire a questa terra, così ricca di cultura e bellezza, qualcosa di autentico e irripetibile.
