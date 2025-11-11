Territorio
Cresce il welfare verde con nidi di comunità per bambini e famiglie
Capace di unire inclusione, educazione e benessere, dall’agriasilo all’inserimento dei lavoratori extracomunitari e delle persone fragili
Puglia - martedì 11 novembre 2025 5.40 Comunicato Stampa
Si sono aperti nuovi scenari in Puglia con l'agricoltura che ha dimostrato di essere concretamente "sociale", offrendo un vero welfare verde capace di unire inclusione, educazione e benessere, dall'agriasilo all'inserimento dei lavoratori extracomunitari e delle persone fragili, dall'agribenessere psicofisico fino alla pet therapy e ai nidi di comunità. È quanto dichiara Coldiretti Puglia, con le aziende agricole e gli agriturismi di Campagna Amica impegnata nella formazione con educatori e imprenditori agricoli nell'ambito del progetto "Nidi di Comunità" che fa tappa a Foggia nell'agriturismo Bosco Didattico Masseria Grande a Lucera, rivoluzionando il concetto tradizionale di nido trasformandolo in un polo educativo e sociale aperto all'intera comunità.
Superare l'idea del "nido" come semplice luogo di custodia e trasformarlo in un vero e proprio polo educativo e sociale – spiega Coldiretti Puglia - aperto all'intera comunità, è questa la filosofia alla base di "Nidi di Comunità", un progetto che punta a costruire spazi vivi e partecipati, dove i bambini possano crescere in un contesto stimolante e le famiglie trovino ascolto, supporto e occasioni di confronto.
I "Nidi di Comunità" non si limitano a essere servizi per la prima infanzia, ma diventano luoghi dinamici di incontro e condivisione: qui si organizzano laboratori, attività educative e ricreative, iniziative che coinvolgono genitori, educatori e cittadini, in un'ottica di comunità attiva e inclusiva.
All'interno di questa visione ampia e innovativa, il progetto portato avanti da Campagna Amica apre la strada anche a una declinazione particolarmente interessante: l'integrazione del modello di "agrinido" nell'ambito dell'agricoltura sociale. L'agrinido è un servizio educativo che si svolge all'interno di un'azienda agricola o in collaborazione con imprenditori agricoli impegnati nel sociale. Qui i bambini hanno l'opportunità di vivere esperienze dirette con la natura, conoscere da vicino l'ambiente rurale e partecipare a semplici attività legate alla terra.
"Nidi di Comunità" si pone così come un progetto capace di generare un impatto concreto sulla qualità della vita dei bambini e delle famiglie, dimostrando che investire nell'educazione e nel benessere dei più piccoli significa investire nel futuro dell'intera società.
