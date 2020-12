Covid, il dott. Cannone si è vaccinato: «Un atto di fede nella scienza»

«Un piccolo gesto per chi, come me, crede nella prevenzione vaccinale. Un grande passo per l'umanità, ne sono certo. Un vero atto di fede nella scienza». Con queste parole il dott. Giancarlo Cannone, dirigente medico del Dipartimento di prevenzione della Asl Bat di Andria ha commentato la sua vaccinazione di questa domenica, 27 dicembre.Lui che insieme a tutti gli altri è in trincea da marzo nella sede di via Trentino, lui che come tutti i suoi colleghi da quasi un anno è ininterrottamente in servizio contro questo terribile virus, senza soluzione di continuità, senza giorni di riposo o weekend di sosta.