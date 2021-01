Covid-19, anche Andria come tutta la Puglia arancione da domenica

Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Quasi tutta Italia in zona arancione e divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa. Coprifuoco dalle 22 e divieto di asporto dalle 18. Da lunedì scuole superiori in presenza al 50%.Nove Regioni passano in area arancione: sono le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte,, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Tre Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. La Campania insieme ad altre 5 regioni/PA restano in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.