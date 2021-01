Covid-19, Agenas: in Puglia superata la soglia di allerta di Terapia intensiva

Il 37% dei posti letto di terapia intensiva in Puglia è occupato da pazienti Covid: è quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. In base al decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020, la soglia di allerta di posti in terapia intensiva occupati da malati Covid è stata stabilita al 30%.Per quanto riguarda i posti occupati in area "non critica", cioè i reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive, in Puglia l'occupazione da parte dei pazienti Covid è pari al 41%, la soglia limite è fissata al 40%.