Coronavirus, salgono i contagi ma ad Andria c'è anche la prima guarigione

L'ultimo bollettino della Regione Puglia parla di 5 nuovi casi nella Bat nelle ultime 24, il totale del contagiati supera quota 100, per l'esattezza 103 tamponi positivi dall'inizio dell'epidemia. Mentre la città di Andria, come si evince dalla cartina del contagio, risulta sempre colorata della tonalità di rosa inteso quella che indica tra i 21 e i 50 casi.Oggi, però, c'è anche una buona notizia ed è legata ad un uomo di 62 anni che è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale di Bisceglie "Vittorio Emanuele II", il nosocomio nella Bat della rete Covid. Dopo una lunga degenza, l'ultimo tampone a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo e quindi il 62enne può tornare a casa. Lo raggiungerà tra qualche giorno la moglie, anche lei ricoverata nello stesso ospedale, la donna è comunque in buone condizioni.Tutto è cominciato all'inizio di marzo, i primi sintomi, il ricovero e il tampone positivo. Dopo qualche giorno è toccato alla signora, risultata positiva anche lei al Covid. Dopo una fase acuta nel reparto di Malattie infettive, i due coniugi sono stati spostati in un altro reparto per proseguire la degenza. L'uomo ora è a casa dove attenderà il rientro della moglie.