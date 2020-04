Coronavirus, Fase 2: tre i presidi ospedalieri anti-covid a Bari, Foggia e Lecce. Nessuno nella Bat

Novità per la provincia Bat per quanto riguarda la prossima Fase 2 nella lotta anti covid 19. Non ci sarà nessun presidio ospedaliero che accoglierà i pazienti colpiti dal terribile virus in questo territorio, in quanto gli unici tre individuati dalla Regione saranno a Bari, Foggia e Lecce.A dare questa novità è il segretario provinciale Bat di Fratelli d'Italia, nonchè componente della Direzione nazionale, Raimondo Lima, in una nota stampa:"La Regione Puglia non abbassi la guardia.Se da un lato si continua a chiedere sacrifici e pazienza ai cittadini, dall'altro, apprendiamo che la regione Puglia ha deciso di "cambiare strategia" per la "fase 2" riducendo il numero di presidi ospedalieri anti-covid.D'ora in avanti, se un cittadino della BAT dovesse contrarre il virus, sarebbe ricoverato o a Bari o a Foggia, in quanto sono solo 3 i presidi previsti per tutta la regione (Bari, Foggia, Lecce).Chiederò al presidente della provincia Lodispoto, anche per mezzo del nostro gruppo consiliare provinciale, di farsi sentire in Regione Puglia.Se siamo ancora in una fase emergenziale, una intera provincia come la BAT non può restare totalmente scoperta.Se c'è da risparmiare e "tagliare", il presidente uscente Emiliano, eviti di farlo in ambito sanitario", conclude la sua nota Raimondo Lima.