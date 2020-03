Coronavirus, aggiornamento ore 21: sesto caso a Lecce

Purtroppo alle ore 21 è arrivata la notizia di un nuovo caso di coronavirus in Puglia. E' il sesto.Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, infatti, sulla base di quanto gli ha riferito il direttore del Dipartimento Politiche della salute Vito Montanaro comunica che:"Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha appena rilevato oggi un nuovo caso positivo di COVID19.Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all'Istituto superiore di Sanità.Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l'infezione sarebbe stata contratta in Lombardia.Il direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha avviato l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l'attività di contact tracing per provvedere all'isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti".