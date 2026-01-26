agrumi e vitamina C
agrumi e vitamina C
Territorio

Contro i malanni di stagione, bene la scorta naturale di vitamina C

Gli agrumi sono protagonisti anche degli antichi rimedi contadini, come il mal di gola, tosse e raffreddore

Puglia - lunedì 26 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Si fa il pieno di vitamina C in inverno, anche per contrastare i malanni di stagione, valorizzando e sostenendo un comparto strategico come quello agrumicolo regionale, che vale oltre 100 milioni di euro e produce 1,3 milioni di quintali, soprattutto di clementine e arance.
In provincia di Taranto – ricorda Coldiretti Puglia – sono 1.041 le imprese agricole impegnate nella produzione agrumicola, pari al 9% dell'intera imprenditoria agroalimentare jonica, con una produzione di 1,9 milioni di quintali tra clementine, arance e mandarini. Un patrimonio che va tutelato e valorizzato attraverso un piano agrumicolo straordinario e adeguate misure di sostegno al reddito. In provincia di Foggia, invece, si producono 103mila quintali di arance e limoni in un'area caratterizzata da agrumeti storici ma anche da un elevato rischio di dissesto idrogeologico.
È scientificamente dimostrato – spiega la Coldiretti regionale – che una dieta corretta, ricca di vitamina C e sali minerali, rappresenta una valida alleata contro le malattie da raffreddamento. L'elevato contenuto di vitamina C negli agrumi, ma anche nei kiwi, contribuisce a contrastare i radicali liberi, scorie prodotte in grande quantità dall'organismo soprattutto nel periodo invernale. Per questo – sottolinea Coldiretti – invece di ricorrere all'abuso di integratori multivitaminici, è preferibile consumare agrumi e frutta e verdura di stagione, preparando spremute e centrifugati che il nostro Paese offre con vantaggi evidenti sia per il portafogli che per il gusto.
Gli agrumi sono protagonisti anche degli antichi rimedi contadini. Per il mal di gola – continua Coldiretti – si consigliano gargarismi con il succo di due limoni diluito in mezzo bicchiere d'acqua con sale, mentre contro il raffreddore è sufficiente tagliare un limone a metà, versarne un po' di succo nel palmo della mano e aspirarlo. La tosse può essere alleviata bevendo il succo di un limone con un cucchiaio di miele.
In caso di gola infiammata sono utili anche sciacqui a base di sei cucchiai di aceto di mele diluiti in mezzo bicchiere d'acqua. Per la raucedine, invece, il rimedio tradizionale è un centrifugato di carote fresche con un cucchiaino di miele da assumere durante la giornata. In presenza di problemi bronchiali, i nonni contadini preparavano un decotto con due o tre cucchiai di semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso, fatti bollire per due o tre minuti. Il composto veniva versato su una salvietta di cotone o lino, piegata e applicata sul petto fino a raffreddamento. Durante la convalescenza, infine, mangiare pomodori crudi molto maturi o berne il succo aiuta a recuperare più rapidamente le forze.
Fondamentale – evidenzia Coldiretti – è anche il consumo di verdure di stagione, in particolare quelle ricche di vitamina A come spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote e broccoletti, senza dimenticare cipolle e aglio, meglio se crudi per le loro proprietà antibatteriche. Questi alimenti garantiscono un apporto adeguato di sali minerali e vitamine antiossidanti, utili a contrastare gli effetti dello stress legato al cambio di stagione.
Nella dieta – prosegue Coldiretti – non devono mancare i legumi come fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave secche, ricchi di ferro e fibre, fondamentali per migliorare le funzionalità intestinali e aiutare l'organismo a smaltire i sovraccarichi. Va infine ricordato che, in un soggetto sano, l'assunzione di proteine dovrebbe essere compresa tra 0,8 e 1,3 grammi per chilo di peso corporeo: per questo – conclude Coldiretti – una corretta presenza di carne nella dieta contribuisce al benessere generale.
  • coldiretti
  • agricoltura
  • agroalimentare
  • Agricoltura biologica
Cimitero di Andria sempre più green anche con le nuove alberature
26 gennaio 2026 Cimitero di Andria sempre più green anche con le nuove alberature
Presentazione del volume “Il Legame con la Terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la città di Andria”
26 gennaio 2026 Presentazione del volume “Il Legame con la Terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la città di Andria”
Altri contenuti a tema
Presentazione del volume “Il Legame con la Terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la città di Andria” Eventi e cultura Presentazione del volume “Il Legame con la Terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la città di Andria” Storia, società e trasformazioni di una città tra età moderna e contemporanea
Caporalato, la Uila chiede l'attuazione del protocollo regionale Vita di città Caporalato, la Uila chiede l'attuazione del protocollo regionale Chiesto incontro agli assessori Sciascio e Paolicelli
Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio A Strasburgo, in corteo fino al Parlamento Europeo, oltre mille soci agricoltori anche dalla Puglia
Xylella in agro di Bitonto, assessore Paolicelli: “Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione" Xylella in agro di Bitonto, assessore Paolicelli: “Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione" "I nostri protocolli di monitoraggio e contenimento ci confermano l’efficacia dell’azione regionale”
Clementine: bilancio amaro con crollo produzione (-50/60%) e prezzi bassi Clementine: bilancio amaro con crollo produzione (-50/60%) e prezzi bassi Coldiretti Puglia: "Subito piano agrumicolo regionale"
"Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio Vita di città "Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio L'evento in programma a Palazzo di Città. Presente l'autore Riccardo Giovanni Porro
Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Lo rivela un’indagine di Coldiretti Puglia
Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia "Il comparto vitivinicolo italiano – sottolinea Coldiretti – rappresenta uno dei pilastri dell’economia agroalimentare nazionale"
Fidelis 1-2 Martina, Catalano: «Ambiente pesante? Io non lo vedo. Dobbiamo portare risultati e gioco»
26 gennaio 2026 Fidelis 1-2 Martina, Catalano: «Ambiente pesante? Io non lo vedo. Dobbiamo portare risultati e gioco»
Bilancio provincia Bat, Lodispoto: "Disponibile ad accogliere le proposte dei sindaci "
26 gennaio 2026 Bilancio provincia Bat, Lodispoto: "Disponibile ad accogliere le proposte dei sindaci"
Anche dalla Questura Bat per le olimpiadi invernali Milano Cortina
25 gennaio 2026 Anche dalla Questura Bat per le olimpiadi invernali Milano Cortina
Fidelis Andria, non basta la reazione del secondo tempo: il Martina vince al "Degli Ulivi "
25 gennaio 2026 Fidelis Andria, non basta la reazione del secondo tempo: il Martina vince al "Degli Ulivi"
Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
25 gennaio 2026 Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
Camera Penale: lascia Giangregorio De Pascalis e gli subentra Luca Gagliardi
25 gennaio 2026 Camera Penale: lascia Giangregorio De Pascalis e gli subentra Luca Gagliardi
"Come vento e atto di Pace, per non dimenticare ": 27 gennaio – Giornata della Memoria
25 gennaio 2026 "Come vento e atto di Pace, per non dimenticare": 27 gennaio – Giornata della Memoria
McDonaldʹs di via Trani: "Galeotto fu il marciapiede e chi non lo fece "
25 gennaio 2026 McDonaldʹs di via Trani: "Galeotto fu il marciapiede e chi non lo fece"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.