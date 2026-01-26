Contro i malanni di stagione, bene la scorta naturale di vitamina C

Si fa il pieno di vitamina C in inverno, anche per contrastare i malanni di stagione, valorizzando e sostenendo un comparto strategico come quello agrumicolo regionale, che vale oltre 100 milioni di euro e produce 1,3 milioni di quintali, soprattutto di clementine e arance.In provincia di Taranto – ricorda Coldiretti Puglia – sono 1.041 le imprese agricole impegnate nella produzione agrumicola, pari al 9% dell'intera imprenditoria agroalimentare jonica, con una produzione di 1,9 milioni di quintali tra clementine, arance e mandarini. Un patrimonio che va tutelato e valorizzato attraverso un piano agrumicolo straordinario e adeguate misure di sostegno al reddito. In provincia di Foggia, invece, si producono 103mila quintali di arance e limoni in un'area caratterizzata da agrumeti storici ma anche da un elevato rischio di dissesto idrogeologico.È scientificamente dimostrato – spiega la Coldiretti regionale – che una dieta corretta, ricca di vitamina C e sali minerali, rappresenta una valida alleata contro le malattie da raffreddamento. L'elevato contenuto di vitamina C negli agrumi, ma anche nei kiwi, contribuisce a contrastare i radicali liberi, scorie prodotte in grande quantità dall'organismo soprattutto nel periodo invernale. Per questo – sottolinea Coldiretti – invece di ricorrere all'abuso di integratori multivitaminici, è preferibile consumare agrumi e frutta e verdura di stagione, preparando spremute e centrifugati che il nostro Paese offre con vantaggi evidenti sia per il portafogli che per il gusto.Gli agrumi sono protagonisti anche degli antichi rimedi contadini. Per il mal di gola – continua Coldiretti – si consigliano gargarismi con il succo di due limoni diluito in mezzo bicchiere d'acqua con sale, mentre contro il raffreddore è sufficiente tagliare un limone a metà, versarne un po' di succo nel palmo della mano e aspirarlo. La tosse può essere alleviata bevendo il succo di un limone con un cucchiaio di miele.In caso di gola infiammata sono utili anche sciacqui a base di sei cucchiai di aceto di mele diluiti in mezzo bicchiere d'acqua. Per la raucedine, invece, il rimedio tradizionale è un centrifugato di carote fresche con un cucchiaino di miele da assumere durante la giornata. In presenza di problemi bronchiali, i nonni contadini preparavano un decotto con due o tre cucchiai di semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso, fatti bollire per due o tre minuti. Il composto veniva versato su una salvietta di cotone o lino, piegata e applicata sul petto fino a raffreddamento. Durante la convalescenza, infine, mangiare pomodori crudi molto maturi o berne il succo aiuta a recuperare più rapidamente le forze.Fondamentale – evidenzia Coldiretti – è anche il consumo di verdure di stagione, in particolare quelle ricche di vitamina A come spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote e broccoletti, senza dimenticare cipolle e aglio, meglio se crudi per le loro proprietà antibatteriche. Questi alimenti garantiscono un apporto adeguato di sali minerali e vitamine antiossidanti, utili a contrastare gli effetti dello stress legato al cambio di stagione.Nella dieta – prosegue Coldiretti – non devono mancare i legumi come fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave secche, ricchi di ferro e fibre, fondamentali per migliorare le funzionalità intestinali e aiutare l'organismo a smaltire i sovraccarichi. Va infine ricordato che, in un soggetto sano, l'assunzione di proteine dovrebbe essere compresa tra 0,8 e 1,3 grammi per chilo di peso corporeo: per questo – conclude Coldiretti – una corretta presenza di carne nella dieta contribuisce al benessere generale.