bar e attività di somministrazione alimentari
bar e attività di somministrazione alimentari
Territorio

Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa

Coldiretti: "Oltre 40mila tra ristoranti, bar, pizzerie, attività di ristorazione mobile e mense operano sul territorio regionale"

Puglia - mercoledì 4 marzo 2026 Comunicato Stampa
In Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa e oltre 40mila tra ristoranti, bar, pizzerie, attività di ristorazione mobile e mense operano sul territorio regionale, rendendo indispensabile l'indicazione chiara dell'origine dei prodotti serviti nei menu. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Circana di fine 2025 e inizio 2026, con le visite nei locali che registrano un rallentamento anche nelle aree a forte vocazione turistica, mentre il valore complessivo generato dal settore continua a consolidarsi.

Ciò significa che i consumatori escono meno spesso ma scelgono con maggiore attenzione – aggiunge Coldiretti Puglia - privilegiando la qualità e l'esperienza, dato che è proprio nei locali che si gioca una partita decisiva per il reddito delle aziende agricole, per la trasparenza verso i consumatori e per la competitività dell'intero sistema agroalimentare pugliese. Il settore del fuori casa resta un pilastro fondamentale della spesa alimentare, ma oggi si muove in un contesto più complesso rispetto agli anni immediatamente successivi alla pandemia. Secondo i dati In Puglia questa dinamica si combina con un'inflazione tra le più elevate del Paese nel 2025, pari in media al +2,1% e con punte del +3,4% nei comparti alimentare e della ristorazione e ricettività, un fattore che pesa sui bilanci delle famiglie e spinge a una spesa più razionale.

Il mercato regionale procede così lungo due direttrici – insiste Coldiretti Puglia - dove da un lato la domanda interna più prudente, dall'altro un turismo internazionale in forte crescita, con un aumento del 23% delle presenze straniere nel 2025 che sostiene il canale Ho.Re.Ca. e orienta l'offerta verso prodotti identitari, certificati e legati al territorio. È in questo equilibrio tra residenti più attenti e visitatori alla ricerca di autenticità che la ristorazione pugliese difende il proprio valore, mentre le previsioni per il 2026 indicano un'inflazione sotto l'1% e una lieve ripresa dei volumi, confermando l'attenzione a mantenere la qualità senza comprimere i margini.

In questo scenario l'indicazione dell'origine dei prodotti nei menu diventa strategica, perché la ristorazione rappresenta un mercato di sbocco determinante per molte filiere regionali – incalza Coldiretti Puglia - dall'ittico al vitivinicolo, dalla carne all'ortofrutta, fino ai salumi e ai formaggi di qualità. Con 20.207 ristoranti, 8.005 bar, 11.993 servizi di ristorazione mobile e 194 servizi di fornitura pasti, la rete pugliese assorbe produzione agricola e trasformata e può diventare il primo ambasciatore del vero Made in Puglia oppure l'anello debole in cui si insinuano pratiche ingannevoli legate al cosiddetto "fake in Italy", con materie prime estere presentate come italiane attraverso il principio dell'ultima trasformazione sostanziale.

La Puglia può contare su oltre 100mila aziende agricole e zootecniche e più di 5mila imprese di trasformazione, su 60 cibi e vini DOP e IGP, posizionando la regione all'8° posto in Italia per prodotti DOP, IGP e STG, a cui si aggiungono 4 STG nazionali e 2 bevande spiritose IG regionali, per un totale di 66 Indicazioni Geografiche. Secondo l'Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore dei prodotti DOP e IGP pugliesi vale711 milioni di euro, con il comparto agroalimentare che pesa per il 15,8% e quello vitivinicolo per il 84,2%..

Per Coldiretti Puglia è fondamentale rafforzare gli accordi di filiera tra agricoltori, trasformatori e ristoratori, con obiettivi qualitativi e quantitativi chiari e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione, perché comprimere il valore all'origine significa indebolire l'intera catena e rendere il sistema più esposto a speculazioni e sostituzioni di prodotto.
  • raccolta alimentare
  • coldiretti
  • Somministrazione di Alimenti e Bevande
  • alimentazione
  • intolleranze alimentari
  • Giornata mondiale dell'alimentazione
450 anni dal ritrovamento dell'effige della Madonna dei Miracoli
4 marzo 2026 450 anni dal ritrovamento dell'effige della Madonna dei Miracoli
La Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili alla BTM 2026 di Bari
4 marzo 2026 La Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili alla BTM 2026 di Bari
Altri contenuti a tema
Agricoltura: arrivano le primizie in campo, da fave a piselli Agricoltura: arrivano le primizie in campo, da fave a piselli Coldiretti: "Spinte dagli sbalzi climatici che stanno caratterizzando l’inverno in corso"
Oleoturismo: sempre più visitatori scelgono la Puglia per esperienze legate all'olio d'oliva Oleoturismo: sempre più visitatori scelgono la Puglia per esperienze legate all'olio d'oliva La regione vanta oltre 370mila ettari di uliveti che rappresentano il 64% della superficie agricola utilizzata della Puglia
Nelle scuole solo l'8,5% degli studenti consuma abbastanza frutta e verdura Nelle scuole solo l'8,5% degli studenti consuma abbastanza frutta e verdura Siglato Protocollo tra Coldiretti, MIM e Fondazione Campagna Amica  
Micro ortaggi e fiori commestibili in tavola: come cambiamo le abitudini degli italiani Micro ortaggi e fiori commestibili in tavola: come cambiamo le abitudini degli italiani Le principali regioni produttrici sono Puglia, Campania, Veneto, Toscana e Liguria
Proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole: il plauso di Coldiretti Proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole: il plauso di Coldiretti Avanti sulla prevenzione con regole applicabili e stop burocrazia irrealistica  
Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico La pioggia può salvare la Puglia dalla siccità, ma i fenomeni estremi impattano sull’89% dei comuni
I fiori vincono tra i regali alla festa di San Valentino I fiori vincono tra i regali alla festa di San Valentino Coldiretti Puglia: "Rose rosse e fiori freschi al top delle scelte di acquisto di un innamorato su due"
A Carnevale i dolci sono fatti in casa per una famiglia su due Vita di città A Carnevale i dolci sono fatti in casa per una famiglia su due Una porzione da 50 grammi di frappe apporta 235 chilocalorie e un consumo moderato non incide in modo significativo sull’equilibrio alimentare
Si ritorna a parlare dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli e dei buoni pasto
4 marzo 2026 Si ritorna a parlare dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli e dei buoni pasto
In scena al liceo Scientifico di Andria "Il Club del Comico ", l'opera del prof. Michele Palumbo
4 marzo 2026 In scena al liceo Scientifico di Andria "Il Club del Comico", l'opera del prof. Michele Palumbo
Agricoltura: stagione irrigua, viabilità rurale e libretti carburanti. L'impegno dell'assessore Paolicelli
4 marzo 2026 Agricoltura: stagione irrigua, viabilità rurale e libretti carburanti. L'impegno dell'assessore Paolicelli
Incidente tra una moto ed un'auto, ferito 31enne
3 marzo 2026 Incidente tra una moto ed un'auto, ferito 31enne
1 lavoratore su 3 dorme meno di 6h e il Sud è il più colpito: Puglia al terzo posto
3 marzo 2026 1 lavoratore su 3 dorme meno di 6h e il Sud è il più colpito: Puglia al terzo posto
L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026
3 marzo 2026 L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026
Assunzioni agenti nel Corpo di Polizia Locale. In servizio da oggi 8 nuove unità
3 marzo 2026 Assunzioni agenti nel Corpo di Polizia Locale. In servizio da oggi 8 nuove unità
Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto
3 marzo 2026 Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.