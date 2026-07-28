Giovanni Vurchio
Giovanni Vurchio
Politica

Consiglio regionale del 28 luglio, Vurchio: "in Aula provvedimenti che incidono sulla vita dei pugliesi"

"Dalla rottamazione del bollo auto all'agricoltura, dalle energie rinnovabili alla sanità"

Puglia - martedì 28 luglio 2026 4.51 Comunicato Stampa
«Martedì 28 luglio il Consiglio regionale della Puglia sarà chiamato ad affrontare una seduta particolarmente importante che, con ogni probabilità, sarà l'ultima prima della pausa estiva. L'ordine del giorno comprende numerosi provvedimenti che interessano direttamente cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni locali».
Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio, che richiama l'attenzione sui principali temi all'esame dell'Assemblea.

«Tra i provvedimenti – evidenzia Vurchio – c'è il disegno di legge sulla definizione agevolata della tassa automobilistica regionale, la cosiddetta rottamazione del bollo auto. Si tratta di una misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando il tributo dovuto con l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi. Un'opportunità concreta per tanti cittadini che intendono mettersi in regola e, allo stesso tempo, uno strumento utile per consentire alla Regione di recuperare crediti difficilmente esigibili.»
Altro tema centrale sarà la proposta di modifica della normativa regionale sulle energie da fonti rinnovabili.
«L'obiettivo – spiega Vurchio – è aggiornare la disciplina vigente per rendere più chiaro ed efficace il quadro normativo, favorendo uno sviluppo ordinato degli impianti, nel rispetto del paesaggio, dell'agricoltura e delle peculiarità del nostro territorio.»
Tra i provvedimenti all'ordine del giorno figura anche il disegno di legge dedicato alla filiera logistica agroalimentare pugliese.
«Parliamo di una misura strategica – sottolinea il consigliere regionale – perché significa migliorare l'organizzazione del trasporto e della distribuzione dei prodotti agricoli pugliesi, ridurre tempi e costi logistici e aumentare la competitività delle nostre imprese sui mercati nazionali e internazionali. Rendere più efficiente la logistica significa valorizzare il lavoro dei produttori e rafforzare una delle principali economie della nostra regione.»
Particolare attenzione sarà riservata anche alla semplificazione dei controlli nel settore agroalimentare.
«L'obiettivo non è ridurre i controlli, che restano indispensabili per garantire sicurezza e qualità delle produzioni, ma eliminare inutili duplicazioni burocratiche, coordinando meglio gli enti competenti e alleggerendo il carico amministrativo per le imprese.»
Sul fronte sanitario il Consiglio regionale discuterà tre diverse mozioni dedicate all'ipertermia oncologica.
«Si tratta di un tema particolarmente delicato – osserva Vurchio – che riguarda l'accesso dei pazienti a trattamenti integrativi nella cura dei tumori. Le mozioni puntano ad ampliare la disponibilità dell'ipertermia nelle strutture sanitarie pugliesi, garantire pari opportunità di accesso ai cittadini e sostenere il percorso per il suo riconoscimento nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.»
Il consigliere regionale evidenzia inoltre che la seduta comprenderà ulteriori provvedimenti riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale e la designazione dei rappresentanti pugliesi nel Comitato misto paritetico Stato-Regione per la regolamentazione delle servitù militari.
«Sarà una giornata di lavoro intensa – conclude Giovanni Vurchio – nella quale il Consiglio regionale sarà chiamato ad assumere decisioni importanti su temi fiscali, economici, agricoli, energetici e sanitari. Continuerò a svolgere il mio mandato con senso di responsabilità e massima attenzione, nell'interesse dei cittadini pugliesi, informando puntualmente la comunità sull'esito dei lavori e sui provvedimenti che saranno approvati.»
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