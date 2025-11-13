Conferenza Episcopale Pugliese: "Un voto per costruire speranza e fraternità"

è importante riscoprire il valore del bene comune

non possiamo restare indifferenti a questo arretramento della tensione democratica all'interno della nostra nazione

generare quella speranza

la giustizia sociale

la custodia del creato e la sostenibilità

la cura delle aree interne

la democrazia non è un meccanismo astratto

"Siamo alla vigilia di una consultazione elettorale che coinvolge la Regione Puglia.Saremo chiamati a votare per la nuova Presidenza e per il Consiglio che dovranno guidare la Regione nei prossimi 5 anni. In questo momento, che ci lega gli uni agli altri come membri di una stessa comunità.Non può sfuggire come, negli ultimi anni, si sia progressivamente ridotta la partecipazione dei cittadini al voto. Come cattolici,, perché le decisioni che riguardano tutti finiscono per essere prese solo da una parte degli elettori.Restare indifferenti, significa rinunciare al contribuire ache potrebbe rallentare l'esodo dei nostri in giovani, costretti all'emigrazione per cercare lavoro. Una ferita che sta impoverendo l'intero Meridione e che non risparmia la nostra Puglia, a cominciare dalle aree più interne.Alle donne e agli uomini che si candidano, specialmente a coloro che si riconoscono nei valori del Vangelo, chiediamo coerenza e capacità di una visione che abbia come orizzonte le prossime generazioni. È un processo complesso, ma anche entusiasmante, che ci chiama ad un cambio di paradigma. Un nuovo sguardo che sappia disegnare il futuro indicando principi e sfide esigenti per la nostra Puglia:, la tutela della famiglia,, il diritto alla salute,la cultura e l'istruzione,, anche sostenendo politiche migratorie lungimiranti.In un momento storico in cui sembrano indebolirsi progressivamente i legami di fiducia, vogliamo dichiarare il nostro impegno aLa 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, celebrata a Trieste, ci ha ricordato che, ma un tessuto vivo che si nutre di partecipazione e di attenzione reciproca. Anche il cammino sinodale che la Chiesa italiana sta percorrendo è un segno di questa volontà di camminare insieme, nella diversità, per costruire legami di pace e di fraternità.Per questi motivi, INVITIAMOche concorra ad aprire una nuova prospettiva per la Puglia e per l'Italia".