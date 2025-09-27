Misericordia di Andria
Vita di città

Prevenzione e salute: “Ci prendiamo cura di tutti. Anche di te”

Torna in Puglia il progetto Missione Salute delle Misericordie. Ad Andria postazione nel week end al Largo Torneo

Andria - sabato 27 settembre 2025 05.30 Comunicato Stampa

"Ci prendiamo cura di tutti. Anche di te". L'idea che accompagna quest'anno il progetto "Missione Salute" che è tornato in Puglia in questi giorni con prestazioni sanitarie gratuite all'interno di ambulatori mobili delle Misericordie.
Il progetto, ideato dalla Confederazione Nazionale, si avvale della collaborazione delle confraternite locali e, in questo caso, del coordinamento della Sala Operativa di Area Emergenze della Federazione delle Misericordie di Puglia.
Nel corso di "Missione Salute" vengono offerti gratuitamente controlli cardiologici, dermatologici oltre a ecografia alla tiroide, controllo di glicemia, pressione, saturazione ma anche informazioni ed assistenza e diversi altri test.

Lunedì e martedì il primo appuntamento è stato ad Orta Nova mentre oggi è la volta di Borgo Mezzanone. Nel weekend ci si sposterà ad Andria in Largo Torneo. Sempre nella BAT a Canosa l'1 e 2 ottobre mentre nei due giorni successivi "Missione Salute" sarà a Maruggio. Il 5 ottobre, infine, doppio appuntamento sia a Palagianello che a Corato.
Qualità e mobilità urbana: i suggerimenti delle associazioni cittadine
27 settembre 2025 Qualità e mobilità urbana: i suggerimenti delle associazioni cittadine
Assistenza specialistica scolastica: il servizio per le scuole superiori inizierà a breve
27 settembre 2025 Assistenza specialistica scolastica: il servizio per le scuole superiori inizierà a breve
