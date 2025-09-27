Prevenzione e salute: “Ci prendiamo cura di tutti. Anche di te”

"Ci prendiamo cura di tutti. Anche di te". L'idea che accompagna quest'anno il progetto "Missione Salute" che è tornato in Puglia in questi giorni con prestazioni sanitarie gratuite all'interno di ambulatori mobili delle Misericordie.

Il progetto, ideato dalla Confederazione Nazionale, si avvale della collaborazione delle confraternite locali e, in questo caso, del coordinamento della Sala Operativa di Area Emergenze della Federazione delle Misericordie di Puglia.

Nel corso di "Missione Salute" vengono offerti gratuitamente controlli cardiologici, dermatologici oltre a ecografia alla tiroide, controllo di glicemia, pressione, saturazione ma anche informazioni ed assistenza e diversi altri test.



Lunedì e martedì il primo appuntamento è stato ad Orta Nova mentre oggi è la volta di Borgo Mezzanone. Nel weekend ci si sposterà ad Andria in Largo Torneo. Sempre nella BAT a Canosa l'1 e 2 ottobre mentre nei due giorni successivi "Missione Salute" sarà a Maruggio. Il 5 ottobre, infine, doppio appuntamento sia a Palagianello che a Corato.