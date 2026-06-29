Don Saverio Memeo, neo Assistente Unitario Diocesano di Azione Cattolica

Andria - lunedì 29 giugno 2026
15.23
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Il vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi, ha nominato don Saverio Memeo, dal 2008 parroco della parrocchia Maria SS.ma del Rosario in Canosa di Puglia, Assistente Unitario Diocesano di Azione Cattolica.
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