Don Saverio Memeo
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Religioni

Don Saverio Memeo, neo Assistente Unitario Diocesano di Azione Cattolica

La nomina del Vescovo Mons. Luigi Mansi

Andria - lunedì 29 giugno 2026 15.23
Il vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi, ha nominato don Saverio Memeo, dal 2008 parroco della parrocchia Maria SS.ma del Rosario in Canosa di Puglia, Assistente Unitario Diocesano di Azione Cattolica.
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