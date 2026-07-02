La comunità parrocchiale della chiesa Gesù Crocifisso si prepara a vivere la tradizionale Festa del Sacro Cuore di Gesù 2026, un appuntamento che ogni anno richiama fedeli, famiglie e giovani in un intenso cammino di preghiera, riflessione e condivisione.Il parroco, Don Cosimo Sgaramella, invita la comunità a vivere questi giorni come occasione di incontro profondo con Cristo e con il suo amore che rinnova.Il messaggio del parroco«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro»Mt 11, 28 – 30Da chi andiamo quando siamo stanchi? Quando il peso della vita si fa sentire, quando il cuore è affaticato e sembra smarrire il senso del cammino, verso chi ci dirigiamo?A queste domande Gesù offre una risposta semplice e decisiva: invita ad andare a Lui. Ci dona sé stesso, la sua vita, il suo Cuore. È proprio quel Cuore che, come comunità parrocchiale, celebreremo in questa settimana, lasciandoci raggiungere dal suo amore perché trasformi anche il nostro cuore, rendendolo sempre più simile al suo. Mitezza e umiltà: sono queste le parole con cui Gesù descrive il suo modo di amare e di vivere. Sono anche il cammino che propone a ciascuno di noi, perché nel suo Cuore possiamo trovare il vero ristoro.C'è un cuore che ha imparato a battere come quello di Cristo: è il cuore di san Francesco d'Assisi. Nell'VIII centenario della sua morte, vogliamo metterci in cammino guardando a lui, il santo che ha fatto del Vangelo la sua vita e del Crocifisso il suo unico Maestro. Francesco ci insegna che solo chi si lascia raggiungere dall'amore di Cristo può diventare strumento di pace, di fraternità e di speranza.Tutti gli appuntamenti liturgici e di preghiera – il triduo di preparazione, l'adorazione eucaristica comunitaria e la solenne processione – avranno come filo conduttore la contemplazione del Sacro Cuore di Gesù, lasciandoci guidare dalla testimonianza di san Francesco d'Assisi. Saranno occasioni preziose per fermarci, ascoltare il Signore, riscoprire la bellezza della preghiera e rinnovare il nostro desiderio di seguirlo con un cuore sempre più simile al suo.È questo il cammino che desideriamo percorrere come comunità: lasciarci trasformare dal Cuore di Gesù per essere, nel nostro quartiere e nella nostra città, testimoni gioiosi del suo amore.Apriamo il cuore a Cristo.Mettiamoci in cammino con san Francesco.Viviamo insieme la nostra festa!Il programma della Festa del Sacro Cuore di Gesù 2026Mercoledì 1° – Venerdì 3 luglioOre 19:00 – Triduo in preparazione alla FestaGiovedì 2 luglioOre 21:30 – Veglia di preghieraSabato 4 luglioOre 07:30 – Santa Messa e Lodi MattutineOre 19:30 – Santa Messa presieduta da S.E.R. Luigi Mansi con i ragazzi e le famiglie del GREST 2026 presso la palestra esterna della Scuola Media "Sandro Pertini"Ore 21:30 – Festa con degustazione di prodotti locali e animazione dei Lunaplay Band. Estrazione dei biglietti della lotteriaDomenica 5 luglioSante Messe: ore 08:00 – 10:00 – 19:00Ore 20:00 – Solenne processione per le strade del quartiere:Chiesa Gesù Crocifisso, Via Crocifisso, Via Pepe, Via Giolitti, Via Savonarola, Via Bandiera e Moro, Via Bixio, Via Garibaldi, Via Lombardia, Via Po, Via Piemonte, Via dei Mille, Via S. Pellico, Via Poerio, Via Partigiani d'Italia, Via Garibaldi, Via degli Eroi, Via Poerio, Teano, Via Calatafimi, Via Marsala, Viale Goito, Via Ferrucci e rientro in chiesa.La Festa del Sacro Cuore si conferma così un momento centrale per la vita della comunità, un'occasione per ritrovarsi e riscoprire la forza di una fede vissuta insieme, nel segno della speranza e della fraternità.