donazione di sangue
Cerimonia di consegna del premio “Volto del Dono” ai donatori di sangue e midollo osseo

Saranno cento i premiati delle province di Foggia e della Barletta Andria Trani

BAT - lunedì 27 ottobre 2025 5.33
Volontari e associazioni di donatori di sangue e midollo osseo saranno i protagonisti del pomeriggio di lunedì 27 ottobre, quando, a partire dalle ore 17:00, il Teatro "Umberto Giordano" di Foggia ospiterà la cerimonia di consegna del premio "Volto del Dono", istituito dalla Regione Puglia per riconoscere l'impegno di donne e uomini che, con la loro generosità, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.
Per l'occasione, lunedì pomeriggio, in piazza Cesare Battisti, davanti al Teatro comunale, sarà presentata dal commissario straordinario del Policlinico "Riuniti" di Foggia la nuova autoemoteca, un veicolo attrezzato per la raccolta di sangue che permette di effettuare donazioni anche fuori dagli ospedali, portando la solidarietà direttamente tra le persone.
L'autoemoteca del Policlinico sarà affiancata da quella dell'ASL Foggia per un momento di sensibilizzazione e distribuzione di materiali informativi sul dono del sangue e del midollo osseo.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno le direzioni strategiche e i Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale delle ASL di Foggia e Barletta-Andria-Trani, del Policlinico "Riuniti" di Foggia e dell'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo.
