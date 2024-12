Cerimonia di conferimento delle Onorificenze alla Prefettura di Barletta: anche andriesi tra gli insigniti

Si è tenuta questa mattina, venerdì 13 dicembre, nella Sala Rossa del Castello di Barletta la cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e delle Onorificenze del Santo Sepolcro di Gerusalemme ai cittadini della provincia di Barletta Andria Trani. La giornata è stata introdotta dall'intervento del Prefetto Silvana D'Agostino. "Oggi è un giorno di festa in cui celebriamo le personalità di questo territorio che, distinguendosi con impegno, dedizione, passione e moralità nel campo sociale e nella loro attività professionale, contribuiscono a rendere migliore il nostro Paese - ha spiegato il Prefetto -. Il riconoscimento che gli viene conferito direttamente del nostro Presidente della Repubblica non solo alimenta il senso di appartenenza alla Comunità Stato, ma rappresenta il miglior esempio per le nuove generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare le proprie risorse migliori, la loro onestà e la loro passione".Di seguito l'elenco delle distinzioni onorifiche conferite.1. Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dott. Giuseppe Dimiccoli, giornalista – Barletta2. Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dott. Luciano Zagaria, dipendente Amtab - Barletta3. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Isp. Pietro Vignola, Ispettore della Polizia di Stato - Barletta4. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott. Maurizio Barile, funzionario presso istituto bancario - Barletta5. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott. Michele Arcangelo Cagia, medico - Barletta6. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott. Vincenzo Delvecchio, commercialista - Barletta7. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sig. Ruggiero Graziano, imprenditore - Barletta8. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sig. Antonio Ulisse, commerciante - Trani9. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Primo Luogotenente Esercito Italiano Michele Casamassima – Canosa di Puglia10. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Michele Di Giulio - Canosa di Puglia11. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Primo Luogotenente dell'Aeronautica Militare Domenico Di Nunno – Canosa di Puglia12. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare in quiescenza Cosimo Damiano Di Ruggiero – Canosa di Puglia13. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Primo Maresciallo Luogotenente dell'Aeronautica Militare in quiescenza Giacomo Metta – Canosa di Puglia14. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dott. Giuseppe Dibattista, dipendente del Tribunale di Trani - Canosa di Puglia15. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Prof. Dott. Giovanni Trifone Sorrenti, docente universitario – Canosa di Puglia16. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cav. Giuseppe Bruno, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia Penitenziaria in quiescenza - Minervino Murge)1. Commendatore con Placca dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Domenico Lattanzio, imprenditore, Andria2. Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro al dott. Riccardo Loiodice, ingegnere, Andria3. Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Vincenzo Misino, personale ATA, Bisceglie4. Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Domenico Misino, Graduato Scelto dell'Esercito Italiano, Bisceglie