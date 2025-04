Servizio raccolta rifiuti ad Andria: convocato incontro in Prefettura

Sulla gestione del servizio raccolta rifiuti ad Andria è stato convocato un incontro in Prefettura per lunedì 28 aprile 2025, alle ore 10,30.La notizia dell'incontro è stata divulgata da Unibat. "Una richiesta è stata formulata lo scorso 31 marzo a firma del Referente della RSA – Federazione Italiana Libera – Segreteria Regionale Territoriale Puglia, indirizzata alla Prefettura di Barletta Andria Trani, alla Sindaca, al D.E.C. ed al R.U.P. del comune di Andria, alla SI.ECO S.p.A., alla GIAL PLAST s.r.l., alla IMPREGICO s.r.l. ed alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici".Una richiesta che si è tramutata in un incontro convocato appunto, presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 10,30."Una convocazione di tutte le parti coinvolte, a firma del Vice-Prefetto aggiunto con all'ordine del giorno: "Procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 12.06.1990, n. 146, m.i. dalla Legge n. 83/2000. Settore igiene urbana".Secondo Unibat, "l'incontro di lunedì in Prefettura rappresenta un fondamentale momento di confronto istituzionale in quanto alla base delle rimostranze sindacali ci sono questioni di fondamentale importanza che riguardano la salute e la pubblica incolumità dei lavoratori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e loro gestione".