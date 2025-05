“BATtiamo gli infortuni sul lavoro”: menzioni speciali per le Istituti Colasanto e Jannuzzi di Andria

A Barletta, in un gremito Multisala Paolillo, alla presenza del Prefetto, dott.ssa Silvana D'Agostino e dei rappresentanti degli altri enti partner del progetto, stamattina – venerdì 30 maggio -si è svolta la premiazione del concorso "BATiamo gli infortuni sul lavoro", un progetto promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, in collaborazione con la direzione regionale Inail Puglia, il circuito dei cinema della provincia aderenti all'A.N.E.C., CGIL, CISL e UIL, Confindustria Bari e Bat, nell'ambito dei lavori del Tavolo provinciale dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro.Ad essere premiato è stato il miglior spot video sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra quelli realizzati da cinque istituti scolastici secondari di secondo grado di Barletta, Andria e Canosa sotto la guida del regista Francesco Delvecchio e sulla base di alcuni incontri tematici curati dall'Inail: il concorso è stato vinto dagli studenti del Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero" di Barletta il cui spot, proiettato nel corso dell'evento insieme agli altri quattro, è disponibile su YouTube. All'istituto vincitore sono stati conferiti una targa e un francobollo celebrativo donato dall'INAIL, oltre a un premio in denaro finanziato con i fondi messi a disposizione da Confindustria Bari Bat, premio da utilizzarsi per il finanziamento di progetti sul tema della sicurezza. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente di Confindustria Bari Bat Sergio Fontana.Gli altri istituti partecipanti al concorso hanno ricevuto una targa con menzione e il francobollo celebrativo, consegnato dal direttore regionale INAIL Puglia Giuseppe Gigante. Dal 15 settembre al 15 ottobre lo spot vincitore sarà inoltre proiettato nelle sale cinematografiche aderenti all'ANEC della provincia di Barletta Andria Trani: Cinema Multisala Paolillo e Cinema Opera, Barletta; Cinema Roma Multisala, Andria; Cinema Politeama Italia, Bisceglie. Oltre al Prefetto Silvana D'Agostino e al presidente di Confindustria di Bari Bat, sono intervenuti all'evento le forze dell'ordine, con il Questore Alfredo Fabbrocini, il Comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Massimiliano Galasso, il Comandante provinciale della Guardia di finanza colonnello Pierluca Cassano, i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, il direttore regionale INAIL Puglia Giuseppe Gigante, il Responsabile Prevenzione e sicurezza Inail Puglia Lorenzo Cipriani, il delegato regionale di ANEC Francesco Paolillo, il regista Francesco Delvecchio.