Attualità

Celebrato il “Giorno del Ricordo”, in memoria dei martiri delle foibe e degli esuli dal confine orientale d’Italia

I ringraziamenti del Comitato 10 febbraio e dell’Associazione Puntoit ​

Andria - mercoledì 11 febbraio 2026 18.30
Si è svolta ieri, 10 febbraio 2026, alle ore 10, presso il parco del Monumento ai Caduti, nella città di Andria, la cerimonia commemorativa deponendo una corona di alloro davanti al cippo in memoria delle vittime delle Foibe. la manifestazione patriottica "Giorno del Ricordo", istituita con Legge 30 marzo 2004, n.92, e promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l'esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d'Italia.

La cerimonia è proseguita con momenti di riflessione e preghiera, con interventi a favore della pace e dell'importanza della Memoria storica per non dimenticare le pagine più tragiche della storia dell' umanità per evitare di nuovo caos e oblio che hanno colpito il mondo in più fasi. L'evento si è tenuto con il patrocinio gratuito dell'amministrazione comunale, alla quale siamo grati ogni anno per l'operato e la disponibilità degli uffici preposti e del sindaco con i suoi collaboratori. Ringraziamo con molta stima tutti coloro che hanno presenziato la cerimonia commemorativa a cominciare dal Sindaco avv. Giovanna Bruno con il suo caloroso intervento, proseguendo esprimiamo apprezzamento per l'onorevole dott. Mariangela Matera, poi siamo grati alla partecipazione del sacerdote Don Giuseppe Zingaro, delle associazioni combattentiste nazionali dei Bersaglieri sede di Andria, insieme a quella dei Carabinieri in congedo, dell' Associazione Fare Ambiente di Andria, della rappresentanza dei Combattenti e Reduci Sezione di Barletta, nonché le tante autorità civili e militari che ci hanno onorato con la loro presenza. In particolar modo i rappresentanti del Comitato 10 Febbraio riconoscenza e gratitudine all' Istituto comprensivo "Padre Niccolò Vaccina-G. Lotti-Della Vittoria" Andria e in modo speciale alla Dirigente scolastica dott.ssa Francesca Attimonelli insieme ai suoi docenti e alunni che hanno impreziosito la cerimonia con canti e inno nazionale regalando a tutti momenti di grande sensibilità.

"Il Giorno del Ricordo è una commemorazione civile nazionale italiana istituita con la Legge 92 del 2004–dichiarano gli organizzatori Andrea Barchetta in rappresentanza del Comitato 10 Febbraio e Benedetto Inchingolo presidente Associazione Puntoit – con la quale sono ricordati i Martiri delle foibe ed il sacrificio degli Esuli dal confine orientale d'Italia, costretti dalla violenza dei comunisti slavi ad abbandonare terre da sempre italianissime. Cogliamo l'occasione – concludono gli organizzatori – per esprimere enorme riconoscenza alla città di Andria, che rispettosa dei valori civili e universali risponde ogni anno con grande partecipazione."
