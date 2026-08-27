Assessore Paolicelli
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Territorio

Carburante agricolo, dal 27 agosto al via le domande per la maggiorazione dell'accredito

Più 50 percento per le lavorazioni delle colture

Andria - giovedì 27 agosto 2026
Da oggi, giovedì 27 agosto, è possibile presentare sul portale informatico SEIA UMA le domande per la concessione della maggiorazione del 50% dei quantitativi di carburante agricolo ad accisa agevolata destinati alle operazioni di trattamenti fitosanitari e lavorazioni del terreno per la vite da tavola e da vino, i seminativi, le ortive, l'arboricoltura da frutto polposo e in guscio, gli oliveti e gli agrumeti. La misura, adottata da Regione Puglia, è valida per l'intero territorio regionale e limitatamente all'anno 2026.
Il provvedimento interviene per sostenere le aziende agricole che, a seguito dell'andamento climatico e delle condizioni meteorologiche registrate nel corso dell'annata, hanno dovuto effettuare un numero maggiore di operazioni colturali rispetto a quelle ordinarie, con un conseguente incremento del fabbisogno di carburante necessario per le lavorazioni.


La maggiorazione del 50% viene riconosciuta sui quantitativi di accredito d'imposta già previsti dal decreto ministeriale 30 dicembre 2015 e riguarda le medesime superfici e colture per le quali le imprese abbiano già ottenuto il beneficio attraverso la "Domanda ordinaria o Saldo per l'anno 2026", presentata entro il 30 giugno 2026. È inoltre necessario che le aziende abbiano dichiarato di disporre dei mezzi e delle attrezzature necessari per le operazioni interessate.


"Con questa misura rispondiamo a un'esigenza concreta manifestata dal mondo agricolo e lo facciamo in un percorso di confronto e d'intesa con le associazioni di rappresentanza. Le condizioni climatiche e meteorologiche hanno reso necessarie, per molte colture e in diverse aree della Puglia, lavorazioni aggiuntive rispetto alla normale conduzione dei terreni, con un conseguente aumento dei consumi di carburante. La maggiorazione del 50% dell'accredito d'imposta rappresenta quindi un sostegno importante per accompagnare le imprese nello svolgimento di queste operazioni straordinarie e consentire loro di affrontare con maggiore efficacia le difficoltà della campagna agricola 2026", dichiara l'assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli.


Il beneficio riguarda esclusivamente le imprese che hanno già richiesto e ottenuto l'assegnazione del carburante agevolato per le medesime operazioni e particelle e viene applicato ai quantitativi già riconosciuti, incrementandoli del 50%.
A partire da domani, le aziende interessate potranno quindi presentare la relativa istanza sulla quale sarà resa disponibile la maggiorazione dei quantitativi già concessi.
La concessione della maggiorazione interessa tutti i Comuni della Puglia e costituisce un intervento aggiuntivo rispetto alle ordinarie assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata previste dalla normativa vigente.
  • confagricoltura puglia
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