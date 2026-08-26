Andria “Città della Burrata” tra i protagonisti a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026

In occasione dei Giochi del Mediterraneo, in svolgimento a Taranto, la Regione Puglia ha accolto i 350 giornalisti provenienti da tutto il mondo che si sono radunati al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto dove è allestito l'International Media Center dei Giochi del Mediterraneo. Durante la serata sono stati fatti degustare i prodotti DOP IGP pugliesi ed è stata donata ai presenti una Gift Bag a cura di 12 Consorzi di Tutela delle DOP IGP pugliesi partecipanti al tavolo permanente del partenariato territoriale dell'agroalimentare istituito con la Legge regionale n. 09/2024.La Burrata di Andria protagonista della serata, assieme alle altre Eccellenze DOP IGP pugliesi, che ha visto l'intervento dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli che dopo aver dato il benvenuto ai tanti giornalisti presenti provenienti da tutto il mondo li ha accolti con le eccellenze del nostro Territorio motivandone le ragioni. E' intervenuto al dibattito anche il Direttore del Consorzio Burrata di Andria IGP, dott. Francesco Mennea, che dopo aver ringraziato l'Assessore Paolicelli per l'attenzione posta ai prodotti di eccellenza DOP IGP della Regione Puglia ha così concluso il suo intervento:"Siamo qui a rappresentare la Puglia attraverso le Eccellenze agroalimentari, i campioni pugliesi della dieta Mediterranea certificati DOP IGP incontrano i Campioni Mediterranei dello Sport. Partecipiamo a questo importante evento sportivo poiché riteniamo che per poter attribuire la qualifica di Campione è necessario un sistema di Certificazione, come lo sono i giochi del Mediterraneo o le olimpiadi, un sistema di regole cioè a cui i partecipanti si sottopongo per dimostrare le loro qualità. Infatti, un Campione per definizione è una persona o un prodotto che possiede delle qualità superiori agli altri. Oggi, quindi, celebriamo un incontro tra sistemi di Certificazione de facto, da un lato i Giochi del Mediterraneo che certificano Campioni dello Sport, dall'altro, il sistema delle Indicazioni Geografiche DOP IGP Europeo che certifica i campioni dell'Agroalimentare, ricordando, inoltre, che un'altra caratteristica distintiva di un Campione è la sua capacità di rappresentare, rappresentare ad esempio la grandezza di una nazione per uno campione sportivo, rappresentare i valori, la cultura , le tradizioni ed il territorio per i "campioni" DOP IGP dell' agroalimentari. Infatti una delle peculiarità dei prodotti DOP IGP è il legame con il proprio territorio. Oltre alla garanzia di qualità e tracciabilità, le Eccellenze DOP IGP, infatti, sono l'unico sistema di certificazione che garantisce il legame dei prodotti con il proprio territorio d'origine". Il Direttore ha infine invitato i presenti a scoprire il nostro territorio anche attraverso le sue eccellenze agroalimentari oltre che alle bellezze naturali e paesaggistiche ed a ritornare, dopo la conclusione dei Giochi, per poter scoprire le nostre produzioni e tutti le nostre eccellenze agroalimentari a cominciare dalla Burrata di Andria."Si ringrazia la Regione Puglia, l'Assessore all'Agricoltura Francesco Paolicelli e la Direzione dei Giochi del Mediterraneo per la possibilità concessaci.Si ringraziano tutti i Consorzi di tutela partecipanti: Uva di Puglia IGP, Mozzarella di Gioia del Colle DOP, Pane di Altamura DOP, Oliva Bella della Daunia DOP, Olio di Puglia IGP, Cipolla Bianca di Margherita IGP, la Lenticchia di Altamura IGP, l'Arancia del Gargano IGP e il Limone Femminello del Gargano IGP, Clementine del Golfo di Taranto IGP, l'Olio Dop Terra d'Otranto e l'Olio Dop Collina di Brindisi", conclude il Direttore del Consorzio Burrata di Andria IGP, dott. Francesco Mennea.