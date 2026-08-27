Incendio
Incendio
Vita di città

Coldiretti, l'Alta Murgia brucia ancora: quasi 8 mila ettari in fumo

Bari l a provincia più colpita seguita da Foggia e Bat

Andria - giovedì 27 agosto 2026
Sono 7.879 gli ettari di boschi, macchia mediterranea, pascoli e terreni agricoli percorsi dal fuoco in Puglia dal 1° giugno al 22 agosto 2026, con una vera e propria impennata dei roghi a luglio e un bilancio già pesantissimo anche nelle prime tre settimane di agosto. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia sui dati EFFIS di Copernicus, il sistema europeo di monitoraggio degli incendi, secondo cui nel periodo considerato sono stati rilevati 89 eventi sul territorio regionale. A confermare la gravità della situazione è anche il vasto incendio che sta ancora interessando l'area dell'Alta Murgia, tra il bosco della zona Serraficaia e Garagnone, partito dalla zona della Polveriera di Poggiorsini e poi estesosi verso Spinazzola e Gravina. Le fiamme sono ancora attive e sul fronte sono impegnati Canadair che effettuano anche rifornimenti d'acqua dalla diga del Locone.
Il mese più nero è stato luglio, con 4.218 ettari percorsi dalle fiamme in 41 eventi, pari al 53,5% dell'intera superficie interessata dagli incendi nei quasi tre mesi analizzati. A giugno erano stati rilevati 954 ettari in 21 eventi, mentre ad agosto, con dati aggiornati al 22 del mese, sono già 2.707 gli ettari interessati da 27 eventi, quasi tre volte la superficie registrata nell'intero mese di giugno. A pagare il conto più salato è la provincia di Bari con 2.645 ettari, pari al 33,6% del totale regionale, di cui ben 1.855 ettari nel solo mese di luglio. Segue Foggia con 2.341 ettari, dove la situazione si è aggravata soprattutto ad agosto, con 1.069 ettari già percorsi dalle fiamme, dopo i 541 di giugno e i 731 di luglio.
Pesantissimo anche il bilancio nella BAT con 1.655 ettari, passati dai 59 di giugno ai 905 di luglio, ai quali se ne sono aggiunti altri 691 ad agosto. In provincia di Taranto risultano complessivamente 672 ettari, di cui 181 a giugno, 297 a luglio e 194 ad agosto, mentre a Lecce sono 542 gli ettari rilevati, concentrati tra giugno (112) e soprattutto luglio (430). Chiude Brindisi con 24 ettari. Bari, Foggia e BAT concentrano da sole 6.641 ettari, oltre l'84% dell'intera superficie percorsa dal fuoco rilevata in Puglia nel periodo considerato – DENUNCIA Coldiretti Puglia - un dato che restituisce la dimensione dell'emergenza in alcune delle aree agricole e rurali più importanti della regione.
A rendere ancora più allarmante la situazione è il combinato disposto tra temperature elevate, prolungata assenza di piogge, vegetazione secca e vento, condizioni che trasformano rapidamente un focolaio in un fronte di fuoco difficile da contenere e favoriscono – insiste Coldiretti Puglia - anche l'azione criminale di chi appicca volontariamente le fiamme. Una quota rilevante degli incendi ha infatti origine dolosa, rendendo necessario rafforzare la prevenzione e intensificare i controlli sul territorio.
Dietro alcuni roghi possono nascondersi anche interessi speculativi legati al futuro utilizzo delle aree interessate dal fuoco, fenomeni sui quali – afferma Coldiretti Puglia - occorre mantenere altissima l'attenzione e garantire controlli rigorosi, insieme alla piena applicazione delle norme poste a tutela dei terreni percorsi dagli incendi.
Il danno, infatti, non si esaurisce con lo spegnimento delle fiamme, perché oltre alle coltivazioni e al patrimonio boschivo vengono compromessi – aggiunge Coldiretti Puglia - habitat naturali, biodiversità, attività agricole e forestali, paesaggio e turismo rurale, mentre un terreno privato della vegetazione perde parte della propria capacità di trattenere l'acqua, aumentando l'esposizione a erosione, frane e alluvioni. Per ricostituire un bosco devastato dalle fiamme possono essere necessari fino a quindici anni, mentre le conseguenze economiche e ambientali possono protrarsi molto più a lungo.
Accanto all'azione dei piromani pesano anche l'incuria e i comportamenti irresponsabili. La mancata manutenzione del sottobosco, l'accumulo di vegetazione secca e l'abbandono delle aree rurali aumentano in modo esponenziale il rischio di propagazione delle fiamme, soprattutto nelle zone interne e più difficili da raggiungere.
Per questo Coldiretti e Federforeste richiamano le principali regole di prevenzione: accendere fuochi esclusivamente nelle aree autorizzate e sorvegliarli costantemente, spegnere completamente barbecue e braci prima di allontanarsi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o materiali incandescenti e segnalare immediatamente eventuali focolai.
Ma la prevenzione passa soprattutto dalla cura quotidiana del territorio – dice Coldiretti Puglia – con gli agricoltori che rappresentano un presidio fondamentale delle campagne, perché la presenza delle imprese nelle aree rurali garantisce manutenzione, sorveglianza e una capacità di segnalazione tempestiva che diventa decisiva durante i mesi a maggiore rischio.
Difendere boschi e campagne significa difendere il futuro della Puglia – conclude Coldiretti Puglia –. Di fronte a quasi 8mila ettari già percorsi dalle fiamme in meno di tre mesi, servono più prevenzione, manutenzione, controlli e un presidio capillare delle aree rurali, riconoscendo il ruolo strategico degli agricoltori come prime sentinelle del territorio contro incendi, dissesto idrogeologico e abbandono delle aree interne.
  • antincendio boschivo
Chiusura liceo “Carlo Troya”, incontro fissato stamane a Trani presso la Presidenza della provincia
27 agosto 2026 Chiusura liceo “Carlo Troya”, incontro fissato stamane a Trani presso la Presidenza della provincia
Carburante agricolo, dal 27 agosto al via le domande per la maggiorazione dell'accredito
27 agosto 2026 Carburante agricolo, dal 27 agosto al via le domande per la maggiorazione dell'accredito
Altri contenuti a tema
Incendi: gara di solidarietà per un giovane allevatore. Donato foraggio da aziende agricole e zootecniche Territorio Incendi: gara di solidarietà per un giovane allevatore. Donato foraggio da aziende agricole e zootecniche Nelle superfici percorse dal fuoco pascolo vietato per 10 anni; servono prevenzione, più controlli e personale sul territorio
Roghi senza tregua, Flai Cgil: "La Puglia non può essere lasciata sola" Territorio Roghi senza tregua, Flai Cgil: "La Puglia non può essere lasciata sola" Richiesto intervento straordinario del Governo per rafforzare il servizio antincendio boschivo
Incendi sulla Murgia, Confagricoltura Bari-Bat: “Avevamo già lanciato un’allerta" Territorio Incendi sulla Murgia, Confagricoltura Bari-Bat: “Avevamo già lanciato un’allerta" "Servono subito prevenzione, controlli e sostegno alle aziende colpite”
Oltre 800 ettari in fumo sulla Murgia minervinese: indagano i Carabinieri forestali di Altamura e di Andria Cronaca Oltre 800 ettari in fumo sulla Murgia minervinese: indagano i Carabinieri forestali di Altamura e di Andria Le operazioni di bonifica sono state completate nella mattinata di oggi
Incendi: già 1.041 gli ettari di territorio andati in fumo in Puglia dal 1° giugno al 17 luglio 2026 Territorio Incendi: già 1.041 gli ettari di territorio andati in fumo in Puglia dal 1° giugno al 17 luglio 2026 A denunciare il quadro è Coldiretti Puglia, in relazione agli incendi di vasta entità sul Gargano e a Minervino Murge
Incendi: stagione del fuoco partita in anticipo rispetto agli anni passati Territorio Incendi: stagione del fuoco partita in anticipo rispetto agli anni passati È quanto denuncia Coldiretti Puglia: ogni ettaro divorato dal fuoco costa oltre 10mila euro tra lo spegnimento e la bonifica ed i costi a lungo termine
Protezione civile, la giunta regionale approva la convenzione con i Vigili del Fuoco Protezione civile, la giunta regionale approva la convenzione con i Vigili del Fuoco "Per il contrasto attivo agli incendi boschivi"
Incendio boschivo ad Andria. L'intervento dei volontari OER e DOS Cronaca Incendio boschivo ad Andria. L'intervento dei volontari OER e DOS Un'azione rapida e tecnica grazie alla sinergia tra tutte le unità presenti
Sicurezza scolastica ad Andria: La rete dei dirigenti non resta a guardare
26 agosto 2026 Sicurezza scolastica ad Andria: La rete dei dirigenti non resta a guardare
Andria “Città della Burrata” tra i protagonisti a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026
26 agosto 2026 Andria “Città della Burrata” tra i protagonisti a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026
Prof. Fortunato: "Oltre le polemiche, insieme per il liceo Carlo Troya "
26 agosto 2026 Prof. Fortunato: "Oltre le polemiche, insieme per il liceo Carlo Troya"
Chiusura Troya di Andria, FLC Cgil Bat: "Una vergogna istituzionale "
26 agosto 2026 Chiusura Troya di Andria, FLC Cgil Bat: "Una vergogna istituzionale"
Chiusura del liceo "Carlo Troya " di Andria, l'intervento di Emanuele Quarta
26 agosto 2026 Chiusura del liceo "Carlo Troya" di Andria, l'intervento di Emanuele Quarta
Dal Salento ad Andria passando per Molfetta, Svergognat* x Masseria Wave accende nuove alleanze queer in Puglia
26 agosto 2026 Dal Salento ad Andria passando per Molfetta, Svergognat* x Masseria Wave accende nuove alleanze queer in Puglia
Castel dei Mondi, tutto pronto per il debutto
26 agosto 2026 Castel dei Mondi, tutto pronto per il debutto
Chiusura liceo Troya, Addario (Pd): "La Provincia BAT non è nata per alimentare giochi di potere "
26 agosto 2026 Chiusura liceo Troya, Addario (Pd): "La Provincia BAT non è nata per alimentare giochi di potere"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.