Sono 47 gli equidi sotto sequestro in un'azienda andriese
Sono 47 gli equidi sotto sequestro in un'azienda andriese
Territorio

Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: “No a divieti ideologici"

"Colpiscono la filiera pugliese e distraggono dai veri problemi della zootecnia”

Puglia - mercoledì 25 febbraio 2026 5.33 Comunicato Stampa
Confagricoltura Bari-BAT esprime forte preoccupazione in merito alle proposte di legge attualmente in discussione alla Commissione Agricoltura della Camera, volte a vietare l'allevamento e la macellazione degli equidi in Italia. L'organizzazione si schiera a difesa di una filiera storica che in Puglia non rappresenta solo un patrimonio culturale, ma un pilastro economico per centinaia di famiglie.

Secondo i dati del CREA, la Puglia si conferma tra i territori con i volumi produttivi più significativi (tra le 2.000 e le 2.200 tonnellate). Un eventuale divieto nazionale non ne interromperebbe il consumo, ma costringerebbe il mercato a rivolgersi esclusivamente all'estero, sostituendo un prodotto locale controllato con carni d'importazione, di gran lunga meno salubri e meno controllate delle nostre.

Sul tema interviene Michele Lacenere, presidente della sezione zootecnica e benessere animale di Confagricoltura Bari-Bat e Vicepresidente di Confagricoltura Puglia: "Al di là della preoccupazione per questa proposta di legge, che tale è e rimane per i lunghi tempi delle discussioni parlamentari che ne determineranno la bocciatura, vogliamo sottolineare come la miopia dei proponenti si soffermi sul divieto di allevamento e macellazione, ben sapendo di non poter opporre alcun divieto al consumo. Tale norma, quindi, non porterebbe certo alla riduzione dei consumi, ma solo a un aumento delle importazioni da paesi che, in molti casi, non hanno i nostri standard di qualità nella gestione del benessere degli animali, anche da reddito, allevati. Il risultato finale sarebbe paradossalmente peggiorativo, oltre che per l'intero sistema produttivo, per le specie equine interessate".

Secondo Lacenere il dibattito rischia di diventare un'arma di distrazione di massa: "Questa proposta corre il rischio di distogliere l'attenzione dai reali problemi della zootecnia pugliese che oggi vive una crisi profonda legata al crollo del prezzo del latte che accompagna gli ormai cronici problemi del settore. Tema sul quale Confagricoltura sta lottando per difendere i diritti degli operatori zootecnici anche partecipando al Tavolo Latte istituito presso l'Assessorato alle risorse agroalimentari. Gli allevatori pugliesi affrontano costi di produzione pesantissimi e ben diversi da quelli, pur importanti, che si rilevano in altre aree produttive .A causa della gestione non facile dei pascoli, che consentono un alternante raccolto annuale, per la necessità di approvvigionarsi sul mercato delle principali materie nobili indispensabili per l'allevamento e, non in ultimo, per la scarsità di risorse idriche, che rende costosissimo, oltre che difficile e laborioso, l'approvvigionamento per l'abbeverata e quasi miracoloso quello per l'irrigazione".

Confagricoltura sottolinea come le difficoltà burocratiche, l'applicazione caotica delle normative ambientali e la complessa gestione dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR Puglia) stiano portando molti operatori a chiedersi se valga la pena continuare.

"Oggi, così come è stato nei secoli, l'allevatore è una sentinella del territorio - conclude Lacenere - inasprire la situazione con divieti ideologici o ignorare i costi di produzione significa favorire lo spopolamento delle campagne, causa primaria del degrado ambientale. È un rischio che non possiamo permetterci di correre, specialmente in un'area delicata come la Murgia: senza allevatori, e senza l'allevamento degli equidi nello specifico, perderemmo il presidio che garantisce la biodiversità e la tenuta dell'ecosistema rurale".

Confagricoltura ribadisce che il benessere animale è una priorità assoluta. Tuttavia, la soluzione non risiede nella cancellazione di un comparto d'eccellenza bensì nel rafforzamento dei controlli e nel sostegno a un settore che garantisce tracciabilità e qualità, a differenza di quanto avverrebbe delegando la produzione a mercati esteri con standard potenzialmente meno rigorosi.
  • confagricoltura puglia
Un’università ad Andria? La proposta di Andria Bene Comune: «Così per trattenere i giovani»
25 febbraio 2026 Un’università ad Andria? La proposta di Andria Bene Comune: «Così per trattenere i giovani»
Morte di Paola Clemente: l'Appello conferma l'assoluzione, una tragedia senza responsabili
25 febbraio 2026 Morte di Paola Clemente: l'Appello conferma l'assoluzione, una tragedia senza responsabili
Altri contenuti a tema
Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Enorme il ritardo dei comuni, tra cui Andria nell'evadere le pratiche UMA Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Enorme il ritardo dei comuni, tra cui Andria nell'evadere le pratiche UMA Confagricoltura Bari-BAT: “Digitalizzazione incompleta e affrettata"
Agricoltura, Confagricoltura Bari-BAT: “Reclutamento manodopera prioritario per garantire i raccolti Agricoltura, Confagricoltura Bari-BAT: “Reclutamento manodopera prioritario per garantire i raccolti Fondamentale la sinergia con ARPAL e il corretto utilizzo del Decreto Flussi”
Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy Si rafforza il sistema di vigilanza sui prodotti agroalimentari importati
Aumentano in Puglia gli infortuni sul lavoro in agricoltura Aumentano in Puglia gli infortuni sul lavoro in agricoltura Con 27 casi in più e 2 vittime mortali. Confagricoltura Bari-BAT analizza i dati INAIL 2025
Olivicoltura pugliese, tra emergenza Xylella e incertezza dei mercati: la sfida al centro del confronto a EVOLIO Expo Olivicoltura pugliese, tra emergenza Xylella e incertezza dei mercati: la sfida al centro del confronto a EVOLIO Expo Necessario un vero Piano Olivicolo, capace di andare oltre gli annunci e di sostenere concretamente la ripresa produttiva delle aziende
Agricoltura biologica in crescita in Puglia: Bari e BAT protagoniste della transizione green Agricoltura biologica in crescita in Puglia: Bari e BAT protagoniste della transizione green Superati i 318 mila ettari, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente, pari a quasi il 24% della SAU regionale
Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno Una Pac più adeguata, alleggerire i costi dell’acqua per gli agricoltori e riorganizzare l’attività di Arif e Consorzi di Bonifica
Confagricoltura Bari-Bat al governo e al parlamento: l'agricoltura pugliese in cerca di risposte concrete Confagricoltura Bari-Bat al governo e al parlamento: l'agricoltura pugliese in cerca di risposte concrete Individuati gli ambiti di intervento strategici per garantire lo sviluppo e la tutela delle filiere agricole territoriali
Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia
25 febbraio 2026 Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia
Anna Teresa Caputi nuova segretaria generale della Filcams Bat
25 febbraio 2026 Anna Teresa Caputi nuova segretaria generale della Filcams Bat
Io non mi rifiuto, al via la terza edizione del concorso per le scuole
25 febbraio 2026 Io non mi rifiuto, al via la terza edizione del concorso per le scuole
Consegnati nuovi giocattoli per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del "Bonomo "
25 febbraio 2026 Consegnati nuovi giocattoli per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del "Bonomo"
PNRR, on. Matera (FdI): «Puglia indietro, intervenga il governo»
25 febbraio 2026 PNRR, on. Matera (FdI): «Puglia indietro, intervenga il governo»
Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia
25 febbraio 2026 Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia
Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale "
24 febbraio 2026 Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale"
QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario
24 febbraio 2026 QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.