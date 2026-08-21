Lino Banfi e Sanguedolce: una "carta d’identità" tutta andriese

Lino Banfi torna a raccontare la sua Puglia con la sua inconfondibile ironia. Il celebre attore e comico italiano è infatti protagonista di un nuovo video promozionale realizzato per Sanguedolce, storico marchio caseario di Andria. Al centro dello sketch c'è un'idea semplice e d'impatto: le carte d'identità. Banfi le utilizza per "certificare" le origini comuni di tre protagonisti: l'azienda Sanguedolce, la burrata e lui stesso. Tutti, infatti, sono nati ad Andria.Il 1918 è l'anno indicato per Sanguedolce, il 1931 quello associato alla burrata, mentre il 1936 è l'anno di nascita di Lino Banfi. Una curiosa coincidenza che diventa lo spunto per ribadire, con leggerezza e un pizzico di comicità, l'eccellenza del territorio pugliese.A rendere il tutto ancora più divertente è naturalmente la verve di Banfi che gioca con le parole e con il concetto di appartenenza territoriale. «Tutti ad Andria siamo nati. Un motivo ci sarà... un motivetto», scherza l'attore nel video, trasformando il messaggio promozionale in un piccolo sketch dal sapore tutto pugliese.Un modo originale, quello scelto da Sanguedolce, per raccontare una storia di radici comuni: quella di un'azienda, di una burrata e di Lino Banfi, tutti accomunati, a modo proprio, da Andria.