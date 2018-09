Caporalato a Foggia, Gilardi: «Le Misericordie pronte a fare la loro parte»

«Siamo pronti a fare la nostra parte ed a dare una mano concreta e fattiva per combattere la piaga del Caporalato anche come Confraternite di Misericordia». Sono le parole del Consigliere Nazionale nonchè Presidente di Federazione Puglia delle Misericordie Gianfranco Gilardi, delegato dal Presidente della Confederazione delle Misericordie d'Italia Roberto Trucchi, al termine dell'incontro avvenuto nel pomeriggio in Prefettura a Foggia sul delicato tema del caporalato. All'incontro ha partecipato anche il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, nonchè il Presidente della Regione Michele Emiliano oltre a tutti gli enti pubblici e delle forze dell'ordine della Provincia di Foggia. Convocate anche le due più grandi organizzazioni nazionali del terzo settore e cioè Croce Rossa e Misericordie.«Si sta cercando di combattere il caporalato proprio partendo dalla sicurezza in particolare nei trasporti – ha detto Gianfranco Gilardi – Le Misericordie hanno una lunghissima tradizione ed esperienza, grazie ai propri volontari ed alla continua formazione, proprio nel campo del trasporto sanitario e sociale. Le nostre Confraternite sono assolutamente a disposizione per proseguire in questo percorso avviato nel pomeriggio di oggi mettendo a disposizione tutta la propria organizzazione e magari idee utili proprio per migliorare accoglienza e trasporti così come fatto quotidianamente nelle oltre 800 sedi d'Italia».