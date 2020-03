Attivo il fascicolo sanitario elettronico per ritirare i farmaci in farmacia

Aumentano le funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico: da oggi è possibile ritirare anche i farmaci in farmacia senza avere copia del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, la "ricetta bianca" ma con la sola tessera sanitaria.Chi non lo ha ancora attivato può richiedere l'apertura del proprio Fascicolo Elettronico al proprio medico di famiglia oppure può registrarsi autonomamente sul portale Puglia Salute con credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Sono più di 100mila i cittadini pugliesi che hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico e che usufruiscono di tutti i servizi resi disponibili nella Regione Puglia.Il ritiro dei farmaci in farmacia è possibile anche con tessera sanitaria e il numero di ricetta elettronica (nre) comunicato dal medico tramite email, sms, Whatsapp o altro sistema di messaggistica➡ Accedi al Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Puglia: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/infofse ➡ Accedi a SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale: https://www.spid.gov.it/