Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria

La Regione Puglia proroga il finanziamento. Aperti il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13

Andria - sabato 7 febbraio 2026 6.41 Comunicato Stampa
Sino al 30 Giugno 2026 sono attivi in città i Punti di Facilitazione Digitale. I cittadini andriesi potranno continuare a rivolgersi a tali sportelli, già attivati nel 2023, grazie ad un ulteriore finanziamento di 64mila euro da parte della Regione Puglia. Ne dà notizia l'Assessora al Futuro con delega all'innovazione tecnologica dott.ssa Viviana Di Leo.
Dai Punti di Facilitazione Digitale i cittadini andriesi hanno la possibilità di ricevere informazioni e supporto sull'utilizzo dei servizi digitali, in particolar modo quelli relativi alle numerose procedure telematiche implementate in questi anni di Amministrazione per il tramite dell'Assessorato. Questo significa semplificare l'interazione con la Pubblica Amministrazione, accorciando le distanze e velocizzando le procedure.

Ricordiamo che i Punti di Facilitazione si trovano a Palazzo di Città, in piazza Umberto, presso la Biblioteca Diocesana "San Tommaso D'Aquino", presso la Biblioteca Comunale "G. Ceci" e presso l'Ufficio Tributi in via Bari. Sono aperti il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13.
I Punti di Facilitazione Digitale stanno anche offrendo supporto in questo momento per il disbrigo pratiche relative alla Carta di Identità Digitale.
Tutte le informazioni sono sul sito www.comune.andria.bt.it
