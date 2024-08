Arianna Meloni, on. Matera (FdI): "Gettare fango e aprire un’inchiesta per screditare il ‘nemico’ politico…"

"Vogliono indagare Arianna Meloni??? E, forse, ci riusciranno anche! Perché il 'sistema' – raccontato dall'ex magistrato Palamara e oggi ricostruito dal direttore Sallusti per spiegare il teorema – è collaudato… e da pugliesi possiamo dire che non ne siamo meravigliati."I complotti costruiti ad hoc da magistrati-politici-giornalisti di sinistra per condizionare o peggio sovvertire la volontà elettorale degli italiani sono ormai una costante nella storia politica italiana: governi nazionali, regionali e cittadini caduti non nelle urne, ma sotto l'ascia potente di una magistratura politicizzata, dei titoloni di alcuni giornali o tv a 'servizio', a beneficio di una classe politica che punta a governare il Paese, le Regioni e le Città non con la forza della democrazia, ma con quella della superiorità morale tipica di una certa sinistra."Non solo Fratelli d'Italia, ma tutta la classe politica sana dovrebbe fare da scudo a questo modo di fare giustizia, giornalismo e politica. Qui non è in ballo solo la credibilità di Arianna, alla quale va tutta la nostra solidarietà, o l'autorevolezza di Giorgia, ma la Repubblica che si regge sulla volontà degli italiani i soli che possono decidere da chi essere governati. Chi non accetta questo sistema è contro il Paese!" La solidarietà della deputato di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera