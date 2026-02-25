Anna Teresa Caputi nuova segretaria generale della Filcams Bat

Anna Teresa Caputi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Bat, eletta a stragrande maggioranza nella mattinata di martedì 24 febbraio dall'Assemblea generale di categoria che si è riunita presso la sede della Cgil Bat ad Andria. Prende il posto di Tina Prasti alla guida della categoria dal 2017.Nata a Bisceglie nel 1978 ha cominciato il suo percorso nella Filcams prima come Rsa nell'azienda nella quale lavorava ed è tutt'ora in distacco sindacale, la Eurospin, nella quale era anche Rls, poi entrando nella segreteria provinciale. Nel suo discorso programmatico, Caputi ha sottolineato il proprio personale impegno "a tutela dei diritti e della dignità del lavoro" ricordando che la Filcams è una categoria che rappresenta un'ampia e articolata platea di lavoratrici e lavoratori in un territorio geograficamente contenuto ma estremamente variegato come quello della Bat. "In un contesto caratterizzato dalla presenza di molteplici aziende e settori differenti, la priorità sarà il contrasto al lavoro povero, attraverso un'azione concreta volta a rafforzare la cultura della legalità e la piena conoscenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La consapevolezza dei propri diritti rappresenta, infatti, il primo e fondamentale strumento di tutela per lavoratrici e lavoratori, affinché possano difenderli insieme a noi e farli valere in ogni sede".Per la neo segreteria generale Anna Caputi "tra gli obiettivi centrali dell'azione sindacale c'è, inoltre, il rafforzamento e l'estensione della presenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie all'interno delle aziende del territorio che devono essere lo specchio dell'organizzazione e il punto di riferimento concreto della CgilI e della Filcams nei luoghi di lavoro, presidio di democrazia, partecipazione e contrattazione. Continueremo a operare con determinazione per costruire un sistema di relazioni sindacali più forte, inclusivo e radicato nei luoghi di lavoro, al fianco di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del territorio. Un ringraziamento doveroso va alla segretaria Tina Prasti per l'impegno, la passione e la dedizione con cui ha operato al servizio della categoria, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento dell'organizzazione e alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio".All'elezione di Anna Teresa Caputi erano presenti oltre alla segretaria generale uscente, Tina Prasti, anche il segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente , Barbara Neglia, segretaria generale della Filcams Puglia e Marco Berretta della segreteria nazionale della Filcams."A Tina un grande ringraziamento per il lavoro fatto in questi anni che rappresenta un patrimonio importante per tutta la nostra comunità sindacale. Ad Anna i migliori auguri di un buon percorso al vertice della Filcams Bat, siamo certi che la nuova segreteria generale saprà guidare l'organizzazione con passione, competenza e spirito di servizio", conclude Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat.