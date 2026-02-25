Anna Teresa Caputi
Anna Teresa Caputi
Territorio

Anna Teresa Caputi nuova segretaria generale della Filcams Bat

Prende il posto di Tina Prasti

Andria - mercoledì 25 febbraio 2026 6.57
Anna Teresa Caputi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Bat, eletta a stragrande maggioranza nella mattinata di martedì 24 febbraio dall'Assemblea generale di categoria che si è riunita presso la sede della Cgil Bat ad Andria. Prende il posto di Tina Prasti alla guida della categoria dal 2017.

Nata a Bisceglie nel 1978 ha cominciato il suo percorso nella Filcams prima come Rsa nell'azienda nella quale lavorava ed è tutt'ora in distacco sindacale, la Eurospin, nella quale era anche Rls, poi entrando nella segreteria provinciale. Nel suo discorso programmatico, Caputi ha sottolineato il proprio personale impegno "a tutela dei diritti e della dignità del lavoro" ricordando che la Filcams è una categoria che rappresenta un'ampia e articolata platea di lavoratrici e lavoratori in un territorio geograficamente contenuto ma estremamente variegato come quello della Bat. "In un contesto caratterizzato dalla presenza di molteplici aziende e settori differenti, la priorità sarà il contrasto al lavoro povero, attraverso un'azione concreta volta a rafforzare la cultura della legalità e la piena conoscenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La consapevolezza dei propri diritti rappresenta, infatti, il primo e fondamentale strumento di tutela per lavoratrici e lavoratori, affinché possano difenderli insieme a noi e farli valere in ogni sede".

Per la neo segreteria generale Anna Caputi "tra gli obiettivi centrali dell'azione sindacale c'è, inoltre, il rafforzamento e l'estensione della presenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie all'interno delle aziende del territorio che devono essere lo specchio dell'organizzazione e il punto di riferimento concreto della CgilI e della Filcams nei luoghi di lavoro, presidio di democrazia, partecipazione e contrattazione. Continueremo a operare con determinazione per costruire un sistema di relazioni sindacali più forte, inclusivo e radicato nei luoghi di lavoro, al fianco di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del territorio. Un ringraziamento doveroso va alla segretaria Tina Prasti per l'impegno, la passione e la dedizione con cui ha operato al servizio della categoria, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento dell'organizzazione e alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio".

All'elezione di Anna Teresa Caputi erano presenti oltre alla segretaria generale uscente, Tina Prasti, anche il segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente , Barbara Neglia, segretaria generale della Filcams Puglia e Marco Berretta della segreteria nazionale della Filcams.

"A Tina un grande ringraziamento per il lavoro fatto in questi anni che rappresenta un patrimonio importante per tutta la nostra comunità sindacale. Ad Anna i migliori auguri di un buon percorso al vertice della Filcams Bat, siamo certi che la nuova segreteria generale saprà guidare l'organizzazione con passione, competenza e spirito di servizio", conclude Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat.
IMG WAIMG WA
  • Filcams Cgil
Un’università ad Andria? La proposta di Andria Bene Comune: «Così per trattenere i giovani»
25 febbraio 2026 Un’università ad Andria? La proposta di Andria Bene Comune: «Così per trattenere i giovani»
Morte di Paola Clemente: l'Appello conferma l'assoluzione, una tragedia senza responsabili
25 febbraio 2026 Morte di Paola Clemente: l'Appello conferma l'assoluzione, una tragedia senza responsabili
Altri contenuti a tema
Sciopero farmacie private, ampia partecipazione anche dalla Bat Vita di città Sciopero farmacie private, ampia partecipazione anche dalla Bat La richiesta alla base dello sciopero è il rinnovo del contratto: "I salari vanno riconosciuti"
Asl Bat, Filcams Cgil: “Subito il ripristino degli operatori agli sportelli Cup” Enti locali Asl Bat, Filcams Cgil: “Subito il ripristino degli operatori agli sportelli Cup” Il sindacato scrive alla direzione generale e chiede un incontro, a rischio l’efficienza stessa del servizio
Lutto nella Cgil Bat, è morta la storica sindacalista della Filcams Stella Matera Attualità Lutto nella Cgil Bat, è morta la storica sindacalista della Filcams Stella Matera Si è spenta ieri pomeriggio all’età di 74 anni, la maggior parte vissuti nel sindacato
Assemblea generale di tutte le categorie della Cgil Bat ad Andria Vita di città Assemblea generale di tutte le categorie della Cgil Bat ad Andria Questo pomeriggio 23 aprile presso l’Ottagono Hotel di via Barletta a partire dalle ore 15. Sarà presente il segretario regionale Dino Testini
Fonici, trascrittori e stenotipisti del tribunale incrociano le braccia il 19 marzo Vita di città Fonici, trascrittori e stenotipisti del tribunale incrociano le braccia il 19 marzo Sit-in davanti alla Prefettura di Barletta contro il silenzio del Guardasigilli
Guardie giurate Pegaso, sciopero il 9 ottobre e sit-in davanti alla Prefettura Vita di città Guardie giurate Pegaso, sciopero il 9 ottobre e sit-in davanti alla Prefettura Astensione dal lavoro per l’intera giornata con manifestazione dalle 10 alle 12
Aggressione a guardia giurata, solidarietà della Filcams Cgil Bat: “Siamo stanchi” Attualità Aggressione a guardia giurata, solidarietà della Filcams Cgil Bat: “Siamo stanchi” L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Bisceglie. Tina Prasti: “Alla sicurezza di questi lavoratori chi ci pensa?”
Andria, al lavoro gli ex Publiparking: “Importante risultato nel cambio appalto” Attualità Andria, al lavoro gli ex Publiparking: “Importante risultato nel cambio appalto” Soddisfazione dei sindacati che hanno firmato il verbale di accordo per la salvaguardia dell’occupazione di 13 lavoratori della sosta a pagamento
Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia
25 febbraio 2026 Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia
Io non mi rifiuto, al via la terza edizione del concorso per le scuole
25 febbraio 2026 Io non mi rifiuto, al via la terza edizione del concorso per le scuole
Consegnati nuovi giocattoli per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del "Bonomo "
25 febbraio 2026 Consegnati nuovi giocattoli per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del "Bonomo"
PNRR, on. Matera (FdI): «Puglia indietro, intervenga il governo»
25 febbraio 2026 PNRR, on. Matera (FdI): «Puglia indietro, intervenga il governo»
Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: “No a divieti ideologici "
25 febbraio 2026 Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: “No a divieti ideologici"
Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia
25 febbraio 2026 Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia
Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale "
24 febbraio 2026 Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale"
QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario
24 febbraio 2026 QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.