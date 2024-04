Assemblea generale di tutte le categorie della Cgil Bat ad Andria

volantinoa4 raccoltafirme referendumpopolari2025 web Documento PDF

È stata convocata per oggi, martedì 23 aprile, a partire dalle ore 15.00, presso l'Ottagono Hotel ad Andria, in via Barletta, l'Assemblea generale delle Assemblee Generali della Cgil di Barletta – Andria – Trani, ovvero la chiamata a raccolta di tutte le categorie delle lavoratrici ed i lavoratori ed i pensionati del sindacato.I temi al centro della discussione saranno quelli del manifesto "La via maestra" che è la grande mobilitazione del sindacato attraverso numerose iniziative a difesa della Costituzione e dei suoi cardini: il lavoro, la parità di diritti, i salari, la sanità. Si parlerà anche di contratti, fisco e pensioni, più in generale di stato sociale ma non solo, massima attenzione sa à riservata alle prossime iniziative come la campagna referendaria che vedrà in prima linea il sindacato nelle prossime settimane: "Per il lavoro ci metto la firma": quattro quesiti a beneficio di tutti i cittadini e che, sostanzialmente, riguardano i licenziamenti illegittimi, la precarietà, i contratti a termine e gli appalti."Si tratta di quattro proposte per smontare alcune delle leggi che sta stanno portando al mondo del lavoro selvaggio come è quello che stiamo vivendo, pieno di precarietà, sbilanciato a favore delle imprese e non tutelato. Saremo impegnati anche su questa sfida con l'obiettivo di cambiare le norme hanno reso i lavoratori sempre meno protetti e l'occupazione sempre più povera. Siamo così in campo per rimettere al centro il lavoro non purché sia ma di qualità, il Welfare e i bisogni delle famiglie del nostro territorio", commenta il segretario generale della Cgil Bat,Parteciperà all'assemblea generale della Bat il segretario della Cgil Puglia,