Servizio Civile Univesale: è on line il nuovo bando del Comune di Andria

entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

sul sito istituzionale della città di Andria,A seguito di un lungo percorso burocratico dell'Assessorato alle politiche giovanili,Puglia in collaborazione con ben 58 comuni pugliesi (compreso quello di Andria).uno in ambito culturale e l'altro in ambito ambientale,Nello specifico i progetti ammessi al bando sono:e che svolgeranno servizio presso la Biblioteca Comunale al fine non solo di valorizzare e tutelare il nostro patrimonio librario, ma anche per creare un presidio culturale più fruibile ed accessibile. (Codice Sede 217525).per la prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, per sensibilizzare sugli interventi in ambito ambientale e per supportare il Settore Ambiente. (Codice Sede 217563).con un orario di servizio pari a«Apriamo questo 2024 con una bella soddisfazione. Finalmente anche il nostro Ente rientra tra quelli in cui è possibile svolgere il Servizio Civile Universale. Andria ha già una cospicua rete di associazioni in cui è già possibile prestare servizio volontario attraverso il Servizio Civile Universale e il fatto che il nostro Ente non rientrasse tra le possibili sedi era sino ad oggi una grave mancanza che di fatto toglieva possibilità di formazione, esperienza e retribuzione ai e alle giovani della nostra città.»«L'invito è quello di candidarsi per fare questa esperienza presso il nostro Comune o presso le diverse associazioni del territorio. Sono opportunità da non perdere!»Tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità per la presentazione della domanda, sono contenute nel "Bando Ordinario 2023" e al linkil Sistema Pubblico di Identità Digitale e le candidature dovranno pervenire