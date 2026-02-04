vento forte
Attualità

Andria, tutte le misure preventive per allerta meteo

Valide sino alle ore 20:00

Andria - mercoledì 4 febbraio 2026 11.57 Comunicato Stampa
Oggi mercoledì 4 febbraio a seguito del Messaggio di Allerta meteo della Regione Puglia per rischio vento, il Comune di Andria ha disposto misure preventive a tutela della sicurezza dei cittadini.

CHIUSURE E DIVIETI

  • CIMITERO COMUNALE - Chiuso al pubblico
  • PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI - Chiusura totale, vietato l'accesso, il transito e la sosta
  • PERCORSO "ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI PRESSO CASTEL DEL MONTE" - Vietato il passaggio e la sosta, chiusura delle aree verdi e naturalistiche connesse
Le misure sono valide sino alle ore 20:00 di mercoledì 04/02/2026, e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono previsti venti da forti a burrasca, con possibile caduta di rami, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi, in particolare nelle aree verdi e naturalistiche.

RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA

  • Limitare gli spostamenti non necessari;
  • evitare la frequentazione di aree alberate e percorsi naturalistici;
  • prestare massima attenzione in prossimità di alberi, strutture e manufatti;
  • gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune di Andria;
  • la collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza collettiva.
