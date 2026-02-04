Attualità
Andria, tutte le misure preventive per allerta meteo
Valide sino alle ore 20:00
Andria - mercoledì 4 febbraio 2026 11.57 Comunicato Stampa
Oggi mercoledì 4 febbraio a seguito del Messaggio di Allerta meteo della Regione Puglia per rischio vento, il Comune di Andria ha disposto misure preventive a tutela della sicurezza dei cittadini.
CHIUSURE E DIVIETI
- CIMITERO COMUNALE - Chiuso al pubblico
- PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI - Chiusura totale, vietato l'accesso, il transito e la sosta
- PERCORSO "ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI PRESSO CASTEL DEL MONTE" - Vietato il passaggio e la sosta, chiusura delle aree verdi e naturalistiche connesse
RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA
- Limitare gli spostamenti non necessari;
- evitare la frequentazione di aree alberate e percorsi naturalistici;
- prestare massima attenzione in prossimità di alberi, strutture e manufatti;
- gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune di Andria;
- la collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza collettiva.