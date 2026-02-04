Andria, tutte le misure preventive per allerta meteo

CHIUSURE E DIVIETI

CIMITERO COMUNALE - Chiuso al pubblico

PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI - Chiusura totale, vietato l'accesso, il transito e la sosta

PERCORSO "ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI PRESSO CASTEL DEL MONTE" - Vietato il passaggio e la sosta, chiusura delle aree verdi e naturalistiche connesse

RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA

Limitare gli spostamenti non necessari;

evitare la frequentazione di aree alberate e percorsi naturalistici;

prestare massima attenzione in prossimità di alberi, strutture e manufatti;

gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune di Andria;

la collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza collettiva.

Oggi mercoledì 4 febbraio a seguito del Messaggio di Allerta meteo della Regione Puglia per rischio vento, il Comune di Andria ha disposto misure preventive a tutela della sicurezza dei cittadini.Le misure sono valide sino alle ore 20:00 di mercoledì 04/02/2026, e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono previsti venti da forti a burrasca, con possibile caduta di rami, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi, in particolare nelle aree verdi e naturalistiche.