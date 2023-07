Andria, "Città bambina": presentata l'iniziativa a Palazzo di Città

Social Video 1 minuto Andria, "Città bambina": intervista a Bruno Soriato

Andria nei prossimi giorni diventa fucina scoppiettante di idee trasformandosi in una vera e propria Città Bambina! La progettualità, promossa dalla compagnia teatrale Kuziba e sviluppata con sistemaGaribaldi in sinergia con l'Assessorato alla Bellezza della Città di Andria, dà voce a sperimentazioni e pratiche accomunate dalla volontà di mettere al centro, intesa non tanto come età anagrafica, ma piuttosto come dimensione personale e collettiva in grado di generare nuove visioni per il futuro."Nelle nostre linee amministrative c'è molta attenzione ai bambini, solo così la città cresce decisamente meglio in termini di valori, di rispetto e di sensibilità - dichiara la- Per noi rappresenta un'occasione di educazione culturale per tutta la comunità. E' un' operazione di investimento culturale e per questo siamo contenti". "Sono felicissima per questa iniziativa, perché muove non solo i piccoli, ma anche gli adulti - sono invece le dichiarazioni dell'- Si tratta di un lavoro di educazione del pubblico verso il teatro, che portiamo avanti già da tempo. Questa è una dimensione nuova per farlo. Avremo una città a misura dei bambini, faremo dei veri e propri laboratori immaginando la città. Poi tanti spettacoli, tanti appuntamenti in cui la creatività e stupore saranno protagonisti insieme a loro".Con le complicità territoriali del MuGiò - Museo del Giocattolo, Officina San Domenico, La Fabbrica, La penna delle storie ed il determinante sostegno diedl'appuntamento apre la stagione estiva cittadina con una settimana caratterizzata dalla presenza del, che abita gli spazi della Biblioteca Comunale intercettando la Carovana Città Bambina dopo la recente tappa coratina. L'installazione a cura della compagnia Kuziba, consiste in una struttura di legno a forma di minuscolo teatro all'italiana che ospiterà dal 14 al 18 Luglio lo spettacolodedicato a Italo Calvino nell'anno del centesimo anniversario della sua nascita. Non poteva quindi mancare anche il circo più piccolo del mondo! Il 10 Luglio alle 20 in Villa comunale state bene attenti a non schiacciare per sbaglio i minuscoli artisti deldi Elisa Di Cristofaro: attenzione che va mantenuta alta anche per non cadere nelle fauci del temibile capitano di, che si aggira nei dintorni mercoledì 12 alle 20. Sempre in Villa, dal 10 al 14 Luglio ogni giorno dalle 18 alle 20 le illustratrici Nadia Gelsomina e Daniela Giarratana attivano il laboratorio di arte pubblica, disegnando a terra un gioco dell'oca gigante: adatto a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi con i colori (info: 3474845650).Il 12 Luglio in Largo Bonghi appuntamento gratuito per tutti con la una messa in scena del piccolo capolavoro di Roberto Piuminia cura della Compagnia Factory Transadriatica di Lecce per la regia di Tonio de Nitto, in cui l'attore Ippolito Chiarello ci trasporta assieme a un nonno e al suo nipote in una lunga ed emozionante passeggiata durante la quale si troveranno a gestire il distacco attraverso la fantasia e i ricordi (premio Miglior spettacolo Eolo Awards 2020).Il 13 luglio, dopo aver visitato alle 18 il Museo del Giocattolo con la guida di Lella Agresti (visita gratuita su prenotazione 3284269967), alle 19 arrivano in Officina San Domenico i burattini di Valentina Vecchio con, mentre alle 21 nel Cortile della Biblioteca Comunale ci sarà l'anteprima del nuovo lavoro di Kuziba con Adriana Gallo che indaga le paure di Cappuccetto Rosso da un punto di vista del tutto inedito:L'Ex Mattatoio (zona via Canosa) apre le sue porte diventando il 14 e il 15 Luglio, animandosi dalle 18 alle 20 come un vero e proprio villaggio con i laboratori gratuiti Piccola Falegnameria Popolare (a cura de La Fabbrica), Fiabe al vento (Lapenna delle storie), Volta la carta (Laportablv), Immaginazioni Meridiane (CapitalSud), RadioCittàBambina: La macchina dei sogni (Nicolas Joos). Sempre nel cortile dell'ex macello venerdì 14 alle 20 la storia d'amore e di trasformazione raccontata dall'attrice africana Bintu Ouattara nello spettacolodella compagniadi Milano, con l'accompagnamento dei suoni e delle voci di Ousmane e Mamdeni Coulibaly, griot del Burkina Faso (evento gratuito).Non manca un laboratorio di danza, proposto da Serena Angelini e Giulia Bertoni nel contesto delle residenze Abitare curate da Equilibrio Dinamico (info: 3892389142) e uno spettacolo invece specificamente dedicato ai più piccoli (2-5 anni):con Annabella Tedone e Gianna Grimaldi, un viaggio poetico che ripercorre i ritmi e le scoperte che accadono nella terra - nella pancia? - prima di nascere. L'appuntamento è all'ex Mattatoio sabato 15 alle ore 17.Ultimo spettacolo in calendario è, con i bolognesi Nando&Maila che hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell'impossibile trasformando la struttura del trapezio in un'imprevedibile orchestra di strumenti. Acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore per la travagliatissima e irresistibile storia d'amore, lunedì 17 luglio alle 21 presso l'ex Mattatoio. E, per chiudere in bellezza questi giorni bambini, grandi e piccini sono attesi mercoledì 19 luglio alle 19,30 in Piazza Catuma per la storicadella Compagnia Melarancio. Qui il gioco diventa uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento. Cuscini pronti? Attenti! La battaglia è imminente… 3- 2-1, inizia lo spettacolo!