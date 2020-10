Andria al ballottaggio, sfida tra Bruno e Coratella

I dati sull'affluenza al voto saranno diffusi dopo le tre rilevazioni alle 12.00, alle 19.00 e alle 23.00.



Alle 15 di lunedì 5 ottobre, chiusi i seggi cominceranno le operazioni di spoglio.



La Direzione Generale Asl ha indicato nei dottori Matera, Pollice e Cannone i dirigenti abilitati al rilascio delle certificazioni medico legali di accompagnamento ai seggi e per il voto domiciliare.



Sono in servizio durante gli orari di votazione il 4 e 5 ottobre 2020.



Le loro sedi sono in viale Trentino, Palazzo di Città, Ospedale e Borgata Montegrosso.

Lunedì pomeriggio, 5 ottobre, Andria dopo un anno e mezzo di commissariamento avrà il suo nuovo Sindaco. A contendersi la fascia tricolore sono Giovanna Bruno per il centrosinistra e Michele Coratella del Movimento 5 Stelle. Tra loro due gli oltre 83mila elettori (83.113 per l'esattezza, 42.291 femmine e 40.822 maschi) dovranno scegliere a chi affidare per il prossimo quinquennio le redini della Città.Nonostante i timori che hanno accompagnato la vigilia del voto derivanti dal contagio da Covid che si è registrato la scorsa settimana tra i dipendenti comunali le operazioni di costituzione dei seggi elettorali si sono svolte senza intoppi, tutte operative le 110 sezioni che fino a ieri sera hanno effettuato le operazioni di controllo e autenticazione delle schede elettorali.