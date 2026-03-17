Antonio Decaro e Giovanna Bruno
Antonio Decaro e Giovanna Bruno
Politica

Andria 2026: nasce la nuova coalizione per la riconferma di Giovanna Bruno

Con le forze del centrosinistra, si uniscono Azione e Movimento 5 Stelle

Andria - martedì 17 marzo 2026 20.21 Comunicato Stampa
Un fronte comune per il futuro di Andria. Le forze del centrosinistra, insieme ad Azione e Movimento 5 Stelle, inaugurano ufficialmente un percorso politico unitario verso le prossime amministrative.

«Un'alleanza che unisce l'attuale esperienza di governo, con la guida sicura del Sindaco Giovanna Bruno, al lavoro di stimolo svolto dall'Intergruppo "Cultura, Salute e Ambiente" e che ricalca il modello vincente del progetto regionale che ha portato Antonio Decaro alla Presidenza della nostra Regione. L'avviato percorso di risanamento finanziario finora compiuto sarà portato definitivamente a termine con la prossima consiliatura, lasciando alle spalle una crisi profonda che ha rallentato, pur senza compromettere, il raggiungimento di obiettivi importanti per la nostra città. Le decine di opere pubbliche avviate e concluse sono solo la parte visibile di un impegno molto più profondo profuso da chi ha guidato sino ad oggi la macchina amministrativa: la città potrà continuare ad investire con rinnovato slancio, senza affanni, in welfare, urbanistica e sviluppo industriale. Questo traguardo non è il successo di pochi, ma il risultato di uno sforzo corale straordinario. La pazienza dei cittadini e l'impegno delle istituzioni hanno generato una ripresa reale che supera il dato economico per abbracciare l'identità stessa di una comunità che sta ritrovando rinnovato slancio e riconoscimento da più parti.

Oggi, grazie alla forza di questa nuova coalizione, Andria ha finalmente tutte le carte in regola per competere con autorevolezza nello scenario regionale e nazionale, in costante collegamento e sinergia con le opportunità di crescita che la Regione Puglia saprà sapientemente consentire. Con le elezioni di maggio, la nostra città si appresta a varcare la soglia di una nuova fase: se gli anni passati sono stati dedicati alla messa in sicurezza e alla ricostruzione, il futuro sarà centrato sui nodi strutturali che definiscono la qualità della vita e lo sviluppo della nostra comunità. Per affrontare i temi del traffico, dell'ambiente e dell'innovazione per il sistema produttivo e turistico è necessario realizzare un progetto politico e partecipativo più ampio, capace di affrontare sfide importanti e di prendere decisioni coraggiose. Questa nuova stagione, dunque, richiede una base sociale, politica e partecipativa più ampia, capace di andare oltre le divisioni del passato. Il nostro "campo largo" non è un'operazione aritmetica finalizzata al consenso, ma una scelta politica che va oltre il perimetro dello stesso con il coinvolgimento importante e decisivo della società civile, necessaria per il futuro e il bene della nostra città.

Abbiamo così scelto di superare le iniziali distanze elettorali e le frizioni di una fase segnata dalla profonda crisi ereditata, per unire le proprie specificità in un progetto di città condiviso nel solco della sinergia già attiva a livello regionale. Per questi motivi abbiamo deciso di avviare un confronto programmatico profondo per costruire una coalizione solida attorno alla ricandidatura di Giovanna Bruno, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo e consolidare la centralità di Andria nel panorama pugliese. Non ci interessa soltanto la competizione elettorale, ma la qualità del futuro che vogliamo costruire. È il momento di una stagione rinnovata che veda protagonisti non solo i rappresentanti politici ma l'intera comunità andriese, con la proposta di un progetto solido che continuerà a portare risultati chiari ed evidenti agli occhi di tutti».

PARTITO DEMOCRATICO – Gianni Addario
ANDRIA BENE IN COMUNE – Agostino Ciciriello
ANDRIA LAB – Francesco Nicolamarino
FUTURA RETE CIVITA POPOLARE – Michele Porro
PER ANDRIA – Daniela Maiorano
MOVIMENTO 5 STELLE – Michele Coratella
AZIONE – Antonio Nespoli
ITALIA VIVA – Vincenzo Bruno
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Comune di Andria
  • centrosinistra
  • elezioni comunali 2026
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