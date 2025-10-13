povertà
Anche Andria coinvolta nel progetto “INtegra” per il contrasto alla marginalità e all’emarginazione sociale

Il piano d’azione proposto dal Dipartimento Welfare regionale é sostenuto da un finanziamento complessivo di quasi 5 mln di euro

Il Dipartimento Welfare della Regione Puglia partecipa al bando nazionale "INtegra 2024" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'obiettivo di costruire percorsi concreti di inclusione per persone senza dimora e in grave marginalità.

Il progetto, sostenuto da un finanziamento complessivo di quasi 5 milioni di euro, è rivolto a chi, a causa della perdita di lavoro, di una separazione, di fragilità personali o di eventi traumatici, è in condizioni di esclusione estrema.

Il piano d'azione proposto dal Dipartimento Welfare regionale è parte di un più ampio disegno strategico che coinvolge direttamente i Comuni di Bari, Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto e Lecce, in un'ottica di co-progettazione e corresponsabilità territoriale.

È stata definita una struttura tecnica regionale di gestione con competenze specifiche in coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e interazione istituzionale. Ciascun ente partner metterà a disposizione risorse dedicate, contribuendo alla realizzazione e al buon esito degli interventi.

Le persone senza dimora saranno accompagnate in percorsi che prevedono accoglienza temporanea in strutture adeguate; orientamento lavorativo e supporto per l'inserimento lavorativo; presa in carico sanitaria e psicologica; sviluppo di competenze relazionali e cittadinanza attiva.
