Nuvole e pioggia
Meteo

Allerta meteo gialla per piogge dalla mezzanotte di domenica 8 marzo

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

BAT - sabato 7 marzo 2026 19.00 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 7 marzo 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 00.00 del 7 marzo e per le successive 20 ore. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
