Allerta meteo gialla per piogge dalla mezzanotte di domenica 8 marzo

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 7 marzo 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.