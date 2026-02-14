temporale
Allerta meteo arancione: disposizioni del Comune e buone pratiche per la cittadinanza

Le raccomandazioni da adottare. I numeri da chiamare in caso di emergenza

Andria - sabato 14 febbraio 2026 14.21
Sulla base del messaggio di allerta n. 1 emesso in data odierna dalla Protezione Civile Regionale, si informa la cittadinanza che è stata dichiarata l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali sul territorio comunale (Zona Puglia C), a partire dalle ore 14:00 del 14 febbraio e per le successive 10 ore.
​L'evento previsto riguarda precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica. ​L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale e i nuclei di Protezione Civile, ha già attivato la fase operativa di attenzione per il monitoraggio dei punti critici del territorio.
Buone pratiche e raccomandazioni
​Al fine di garantire la massima sicurezza e ridurre i rischi, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti misure di autoprotezione:
​Spostamenti: Limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di effettiva necessità. In caso di guida, ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza.
​Aree depresse: Prestare massima attenzione alle zone a rischio ristagno d'acqua; non impegnarli mai in caso di allagamento, anche parziale.
​Piani interrati: Evitare di soggiornare o depositare beni di valore in locali seminterrati o interrati durante le fasi più intense delle precipitazioni.
​Messa in sicurezza esterna: Assicurare o rimuovere oggetti mobili da balconi e terrazzi (vasi, tendaggi, gazebo) che potrebbero essere trasportati dalle forti raffiche di vento.
​Aree verdi: Evitare la sosta e il transito nei pressi di alberature, parchi e zone esposte a potenziali cadute di rami.
​Recapiti di emergenza
​Il Comando di Polizia Locale monitorerà l'evolversi della situazione. Per segnalazioni di emergenza o situazioni di pericolo, è possibile contattare i seguenti numeri:
​Polizia Locale di Andria: 0883 290516 / 0883390517
​Numero Unico di Emergenza: 112
​Vigili del Fuoco: 115
​L'Amministrazione invita la cittadinanza a consultare i canali ufficiali del Comune per ulteriori aggiornamenti in tempo reale.
