Attualità

Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni

Sono undici gli sportelli chiusi dalle 19.00 alle 8.30 nelle province di Foggia e BAT. Andria rimasta con appena tre sportelli postali funzionanti

Andria - venerdì 5 settembre 2025 6.49
Poste Italiane comunica che da ieri, mercoledì 4 settembre si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L'Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.

Ecco l'elenco degli undici Postamat oggetto della decisione:
  • Cerignola 2
  • Foggia 1
  • Lucera 1
  • Manfredonia 1
  • Margherita di Savoia 1
  • San Ferdinando di Puglia 1
  • San Marco in Lamis 1
  • San Nicandro Garganico 1
  • Trani 1
  • Trinitapoli 1
E su Andria ricordiamo che sono solo tre su sei, gli uffici postali rimasti attivi, da quando sono letteralmente "saltati in aria" i due postamat della filiale di via Trani -il 4 maggio scorso- e quello di via Padre Savarese, appena qualche settimana fa, esattamente alla vigilia di Ferragosto. A questi si aggiunge la chiusura dell'Ufficio Business che si trova su via Trani: al momento la Direzione provinciale di Poste Italiane di Bari non intende adottare questa riapertura.

Per una città di oltre 90mila abitanti co capoluogo di provincia la dotazione di sportelli di Poste Italiane è oggi purtroppo veramente risicata.
