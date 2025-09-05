Attualità
Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni
Sono undici gli sportelli chiusi dalle 19.00 alle 8.30 nelle province di Foggia e BAT. Andria rimasta con appena tre sportelli postali funzionanti
Andria - venerdì 5 settembre 2025 6.49
Poste Italiane comunica che da ieri, mercoledì 4 settembre si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L'Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.
Ecco l'elenco degli undici Postamat oggetto della decisione:
Per una città di oltre 90mila abitanti co capoluogo di provincia la dotazione di sportelli di Poste Italiane è oggi purtroppo veramente risicata.
- Cerignola 2
- Foggia 1
- Lucera 1
- Manfredonia 1
- Margherita di Savoia 1
- San Ferdinando di Puglia 1
- San Marco in Lamis 1
- San Nicandro Garganico 1
- Trani 1
- Trinitapoli 1
