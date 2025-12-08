Alla scoperta di Cosimo Di Ceglie: l’innovatore della chitarra Jazz nato ad Andria nel 1913

Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e storia del jazz: mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 20:00, presso Sant'Anna – Via Flavio Giugno 19, Andria, si terrà la presentazione della ricerca storica dedicata a Cosimo Di Ceglie, straordinario chitarrista, compositore e bandleader, considerato l'"Italian Django" per il suo contributo innovativo alla chitarra jazz tra il 1938 e il 1956.L'iniziativa, curata dal M° Livio Minafra, nasce per valorizzare la figura di un artista pugliese che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale.Durante la serata sarà presentato il progetto "Lost Tapes – Cosimo Di Ceglie", che raccoglie testimonianze e materiali storici sulla sua carriera.A rendere omaggio alla sua arte, una esecuzione musicale dal vivo con: Gaetano Pistillo al pianoforte - Luciana Negroponte alla voce - Riccardo Lorusso alla chitarraL'evento è promosso da Italia Nostra – Sezione di Andria, con il patrocinio della Città di Andria, della Regione Puglia, e il sostegno del Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40/2016. Un'occasione unica per riscoprire le radici del jazz italiano e celebrare un talento che ha portato Andria nel panorama musicale internazionale.