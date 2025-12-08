Italia Nostra Andria
Italia Nostra Andria
Eventi e cultura

Alla scoperta di Cosimo Di Ceglie: l’innovatore della chitarra Jazz nato ad Andria nel 1913

Mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 20:00, presso Sant’Anna. L’evento è promosso da Italia Nostra

Andria - lunedì 8 dicembre 2025 5.17
Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e storia del jazz: mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 20:00, presso Sant'Anna – Via Flavio Giugno 19, Andria, si terrà la presentazione della ricerca storica dedicata a Cosimo Di Ceglie, straordinario chitarrista, compositore e bandleader, considerato l'"Italian Django" per il suo contributo innovativo alla chitarra jazz tra il 1938 e il 1956.

L'iniziativa, curata dal M° Livio Minafra, nasce per valorizzare la figura di un artista pugliese che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale.
Durante la serata sarà presentato il progetto "Lost Tapes – Cosimo Di Ceglie", che raccoglie testimonianze e materiali storici sulla sua carriera.
A rendere omaggio alla sua arte, una esecuzione musicale dal vivo con: Gaetano Pistillo al pianoforte - Luciana Negroponte alla voce - Riccardo Lorusso alla chitarra

L'evento è promosso da Italia Nostra – Sezione di Andria, con il patrocinio della Città di Andria, della Regione Puglia, e il sostegno del Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40/2016. Un'occasione unica per riscoprire le radici del jazz italiano e celebrare un talento che ha portato Andria nel panorama musicale internazionale.
Italia Nostra AndriaItalia Nostra AndriaItalia Nostra AndriaItalia Nostra Andria
  • Comune di Andria
  • associazione italia nostra
Referendum Giustizia: "La riforma Nordio nell'ordinamento giudiziario ", le ragioni del NO
8 dicembre 2025 Referendum Giustizia: "La riforma Nordio nell'ordinamento giudiziario", le ragioni del NO
Immacolata: Coldiretti Puglia, in 20mila scelgono agriturismo in lungo ponte
8 dicembre 2025 Immacolata: Coldiretti Puglia, in 20mila scelgono agriturismo in lungo ponte
Altri contenuti a tema
Prima domenica ecologica del Natale 2025 all'insegna dei Carabinieri a cavallo nel centro cittadino Attualità Prima domenica ecologica del Natale 2025 all'insegna dei Carabinieri a cavallo nel centro cittadino Piacevole quanto inusuale novità per questa fredda ma soleggiata prima domenica di dicembre
Gli auguri del Sindaco Bruno alla centenaria Grazia Barile Vita di città Gli auguri del Sindaco Bruno alla centenaria Grazia Barile “Emozione per queste storie, patrimonio della nostra comunità”
3 Via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto, Assessore Colasuonno: "Traffico normalizzato dopo soli tre giorni" Vita di città Via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto, Assessore Colasuonno: "Traffico normalizzato dopo soli tre giorni" I cambi sono stati decisi dopo due incontri con i residenti (svoltisi il 23 ottobre ed il 13 novembre) e un tavolo tecnico (svoltosi il 20 novembre)
1 Verso le comunali 2026: "Il centro-destra unito per costruire l'alternativa all'amministrazione Bruno" Politica Verso le comunali 2026: "Il centro-destra unito per costruire l'alternativa all'amministrazione Bruno" "Sindaca influencer totalmente in balia delle proprie ambizioni personali e dei mal di pancia di una maggioranza"
L'inversione di marcia su via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto: tutto procede relativamente bene Attualità L'inversione di marcia su via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto: tutto procede relativamente bene Ma non è stata prevista la corsia dedicata alle ambulanze e resta critica la condizione della postazione del 118
Ristrutturazione edilizia e urbanistica: Andria sugli allori, 2° comune BAT ad attuare la norma regionale del 2023 Associazioni Ristrutturazione edilizia e urbanistica: Andria sugli allori, 2° comune BAT ad attuare la norma regionale del 2023 L’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT si congratula per il risultato raggiunto
In corso i lavori di riqualificazione urbana e ambientale di piazza Bersaglieri d'Italia Attualità In corso i lavori di riqualificazione urbana e ambientale di piazza Bersaglieri d'Italia Nuova configurazione del piazzale ferroviario e l'adiacenza a Largo Appiani
Nasce il Comitato Promotore dell’Associazione “Studium Stupor Mundi” Attualità Nasce il Comitato Promotore dell’Associazione “Studium Stupor Mundi” Si tratta di un passaggio fondamentale verso la nascita di un Centro Studi autorevole e riconosciuto
Sarnese 2-1 Fidelis, Scaringella: «Periodo sfortunato, creiamo tanto e concretizziamo poco»
7 dicembre 2025 Sarnese 2-1 Fidelis, Scaringella: «Periodo sfortunato, creiamo tanto e concretizziamo poco»
Prima domenica ecologica del Natale 2025 all'insegna dei Carabinieri a cavallo nel centro cittadino
7 dicembre 2025 Prima domenica ecologica del Natale 2025 all'insegna dei Carabinieri a cavallo nel centro cittadino
Gli auguri del Sindaco Bruno alla centenaria Grazia Barile
7 dicembre 2025 Gli auguri del Sindaco Bruno alla centenaria Grazia Barile
Fidelis Andria, tante occasioni e un'ottima prestazione non bastano: vince la Sarnese
7 dicembre 2025 Fidelis Andria, tante occasioni e un'ottima prestazione non bastano: vince la Sarnese
3
Via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto, Assessore Colasuonno: "Traffico normalizzato dopo soli tre giorni "
7 dicembre 2025 Via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto, Assessore Colasuonno: "Traffico normalizzato dopo soli tre giorni"
Stelle di Natale: Coldiretti Puglia, le ‘bellissime’ protagoniste in 7 case su 10 per festività 2025
7 dicembre 2025 Stelle di Natale: Coldiretti Puglia, le ‘bellissime’ protagoniste in 7 case su 10 per festività 2025
Tornano anche ad Andria le Stelle di Natale dell'AIL
6 dicembre 2025 Tornano anche ad Andria le Stelle di Natale dell'AIL
Sarnese-Fidelis Andria, Scaringella: «Trasferta insidiosa, abbiamo tanta rabbia addosso»
6 dicembre 2025 Sarnese-Fidelis Andria, Scaringella: «Trasferta insidiosa, abbiamo tanta rabbia addosso»
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.