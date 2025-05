All'IC Verdi-Cafaro di Andria la musica dei grandi cantautori italiani

Un tripudio di musica, emozione e partecipazione ha avvolto il concerto finale che ha chiuso i percorsi formativi "Meravigliosa Sinfonia" e "Armonie Corali" dell'I.C. "Verdi-Cafaro" e ha visto protagonisti gli alunni dei tre ordini di scuola, uniti da un unico, straordinario linguaggio: quello della musica.Un viaggio nel mondo dei grandi cantautori italiani, che ha visto protagonisti gli studenti dell'IC Verdi-Cafaro in un percorso di scoperta, apprendimento e condivisione.Attraverso la musica di artisti come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e molti altri, i bambini di scuola primaria "Verdi" e i ragazzi della secondaria "Cafaro" hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi a un patrimonio culturale prezioso, fatto di parole profonde, melodie senza tempo e riflessioni che ancora oggi parlano al cuore di tutti noi."Questo progetto non è stato solo un laboratorio musicale: è stato un'esperienza educativa a tutto tondo, in cui i nostri studenti hanno imparato ad ascoltare, a collaborare, a dare voce – letteralmente – alle emozioni che la grande musica sa trasmettere" commenta il dirigente scolastico Grazia Suriano. Il coro è il risultato di mesi di impegno, passione, studio e tanta, tanta voglia di mettersi in gioco.Preziose figure di riferimento per i bambini sono stati i docenti esperti, che hanno saputo guidare con maestria e sensibilità i giovani interpreti, supportati dalle docenti tutor