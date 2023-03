Autismo: ad Andria un convegno e un seminario formativo sull'educazione inclusiva

Doppio appuntamento previsto per il 31 marzo e il 1° aprile

Un convegno e un seminario formativo dal titolo "Inclucation ovvero l'educazione alla inclusione" si svolgeranno rispettivamente il 31 e il 1° aprile, ad Andria, per affrontare le complessità dello spettro autistico e dell'educazione inclusiva. Al convegno che, si terrà a partire dalle ore 16:30, presso il Museo Diocesano, in via Domenico de Anellis, 46, interverranno:Introduzione- dott.ssa Francesca Attimonelli;- dott.ssa Lilla Bruno;- dott. Nicola Basile.Saluti istituzionali- dott.ssa Grazia di Bari - Regione Puglia;- dott.ssa Giovanna Bruno - Comune di Andria;- S.E. Mons. Mansi - Vescovo Diocesi di Andria.Relatori- dott.ssa Brigida Figliolia - AslBat;- dott.ssa Giovanna Santoniccolo - AslBat;- dott. Nicola Liso - Neurologo CTU - tribunale di Trani-Rotary;- dott. Roberto Calienno - Seg. Naz. Cisl ScuolaModera il dott. Marxiano Melotti - sociologo Unicusano e con l'intervento straordinario di Mingo.Mentre il seminario si svolgerà all'IC Jannuzzi Mons.Di Donna, ubicato presso il Piazzale Antonio Mariano, 1, a partire dalle ore 8:30 con la registrazione dei partecipanti. Interverranno:Saluti istituzionali- dott.ssa Gianna Guido-Seg.Gen. Cisl Scuola Lecce;- dott. Domenico Maiorano - Seg. Gen. Cisl Scuola Bari;- ore 9:00 inizio lavori.Introduzione- dott.ssa Francesca Attimonelli;- dott.ssa Lilla Bruno;- dott. Nicola Basile.Relazioni:- dott. Berardino Leonetti - medico clowterapista;- dott.ssa Wanda Sernia - psicoterapeuta;- dott.ssa Marilena Tota - psicoterapeuta;- dott.ssa Giovanna Ferro - psicologa clinica;dott.ssa Sabrina Zagaria - terapista ABA;Modera dott. Marxiano Melotti - sociologo Unicusano.- Ore 13:00 break;- ore 14:00 inizio gruppi di lavoro;- ore 16:00 termine gruppi di lavoro;- ore 16:15 plenaria: relazioni dei gruppi di lavoro;- ore 17:00 restituzione dei lavori svolti - saluti finali.Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.Per iscriversi cliccare qui