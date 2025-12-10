Ad Andria torna la tradizione del falò di Santa Lucia il 13 dicembre

Accanto al falò, canti e danze della tradizione popolare della Puglia eseguiti da "Terre dei Musicanti" e degustazioni di cibi tradizionali natalizi a cura di Spazio Terre.





«Con il Falò di Santa Lucia anche Andria recupera e fa rivivere un'antica tradizione popolare – dichiara l'Assessore alle Radici Cesareo Troia – Una iniziativa che abbiamo condiviso con la Rettoria della Chiesa e che ringraziamo per la disponibilità per gli spazi concessi. Il Fuoco, simbolo di purificazione, indica la rinascita e la vittoria del Bene sul male, in onore della Santa Protettrice della vista. Un augurio e un auspicio che facciamo nostro».

Sarà possibile parcheggiare le auto negli spazi del parcheggio restrostante la Chiesa di Santa Lucia.

È in programma sabato 13 dicembre alle ore 20.30 il Falò di Santa Lucia, nel piazzale antistante l'omonima chiesetta.Organizzato dall'Amministrazione comunale – Assessorato alle Radici, in collaborazione con Spazio Terre, l'evento vuole riprendere un'antica tradizione celebrata in molti paesi anche del circondario, che combina riti pagani e celebrazioni cristiane, per scacciare il buio e far spazio alla Luce e dare così il via ai festeggiamenti del Natale.