Ad Andria torna la tradizione del falò di Santa Lucia il 13 dicembre

Appuntamento sul piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia alle ore 20.30

Andria - mercoledì 10 dicembre 2025 14.52
È in programma sabato 13 dicembre alle ore 20.30 il Falò di Santa Lucia, nel piazzale antistante l'omonima chiesetta.


Organizzato dall'Amministrazione comunale – Assessorato alle Radici, in collaborazione con Spazio Terre, l'evento vuole riprendere un'antica tradizione celebrata in molti paesi anche del circondario, che combina riti pagani e celebrazioni cristiane, per scacciare il buio e far spazio alla Luce e dare così il via ai festeggiamenti del Natale.
Accanto al falò, canti e danze della tradizione popolare della Puglia eseguiti da "Terre dei Musicanti" e degustazioni di cibi tradizionali natalizi a cura di Spazio Terre.

«Con il Falò di Santa Lucia anche Andria recupera e fa rivivere un'antica tradizione popolare – dichiara l'Assessore alle Radici Cesareo Troia – Una iniziativa che abbiamo condiviso con la Rettoria della Chiesa e che ringraziamo per la disponibilità per gli spazi concessi. Il Fuoco, simbolo di purificazione, indica la rinascita e la vittoria del Bene sul male, in onore della Santa Protettrice della vista. Un augurio e un auspicio che facciamo nostro».
Sarà possibile parcheggiare le auto negli spazi del parcheggio restrostante la Chiesa di Santa Lucia.
