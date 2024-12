Santa Lucia: a Castel del Monte i festeggiamenti con il Coro svedese

Per il terzo anno consecutivo la Puglia ha accolto il tradizionale concerto natalizio del, con un evento promosso dall'e dale ideato danell'ambito della rassegna itinerante "Notte delle Candele".Ieri sera, in occasione della vigilia in cui si festeggia Santa Lucia, è stato il Castel del Monte a fare da sfondo alla performance del coro appartenente alla, che ha intonato le tradizionali melodie natalizie, tipiche delle celebrazioni svedesi dedicate alla Santa. A rendere magica la notte nel suggestivo Castello fatto costruire ad Andria da Federico II di Svezia, anche la sublime esibizione della ballerinache ha danzato sulle melodie ancestrali di, giovane compositore romano di musiche cinematografiche, con le coreografie di Nicola Simonetti, della compagnia di danza Creatura Dance Research, e i costumi di Annalisa Milanese.All'evento, organizzato con il supporto di Regione Puglia e Puglia Culture, hanno preso parte Anny Maria Ermanno, consigliere dell' Ambasciata di Svezia, Marina Lalli, console onorario di Svezia per la Puglia, Donatella Campanile, direttrice di Castel del Monte - Ministero della Cultura - Istituto Castello Svevo di Bari - Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia, Cesareo Veronico vicesindaco Città di Andria.